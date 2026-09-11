Економіка Новини економіки Вже офіційно: Єврокомісія схвалила гроші на ППО для України
11 вересня, 12:41
1
Оновлено - 13:03, 11 вересня

Вже офіційно: Єврокомісія схвалила гроші на ППО для України

Валерія Моргун

Європейська комісія схвалила надання Україні кредиту у сумі 6,1 мільярда євро. Кошти спрямують на закупівлю дронів та ракет для ППО Patriot.

Що відомо про виділення коштів для України

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс офіційно підтвердив рішення Європейської комісії, про що пише Інтерфакс-Україна.

 Єврокомісія офіційно схвалила виділення 6,1 млрд євро з цього кредиту на закупівлю безпілотників і ракет для систем протиповітряної оборони України,
– сказав Кубілюс.

Він пояснив, що для спрямування фінансування ЄС на закупівлю озброєння третіх країн, держави-члени повинні ухвалити окреме рішення

Зокрема, пакет, який фінансується коштом кредиту на підтримку України, передбачає п'ять відступів від стандартних умов прийнятності закупівель.

  • Три з них стосуються безпілотників і компонентів українського виробництва, вартість яких перевищує встановлені ліміти.
  • Ще два – обладнання американського виробництва, зокрема через механізм спільної закупівлі, що координується НАТО.

Завдяки сьогоднішньому рішенню ми забезпечили розподіл усіх 28,3 мільярда євро, виділених цього року з кредиту на підтримку України на потреби її оборони,
– сказав Андріс Кубілюс.

 