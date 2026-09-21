Безкоштовна комуналка та доплати: які пільги збережуть гроші пенсіонерів у 2026 році

Вихід на заслужений відпочинок відкриває доступ до низки державних програм, які суттєво зменшують щоденні витрати для пенсіонерів. Проте далеко не всі українці знають про пільги.

Які пільги мають пенсіонери у 2026 році

Українські пенсіонери можуть претендувати на різні види допомоги, серед яких звільнення від податків, знижки на послуги та навіть безкоштовне лікування, про що йдеться на сайті ЦНАПу Генічеської територіальної громади.

Найпоширенішою формою підтримки є вікові надбавки, які призначаються автоматично:

після досягнення 70 років пенсіонеру щомісяця доплачують 300 гривень;

після 75 років ця сума зростає до 456 гривень;

а якщо особа старше 80 років отримують 570 гривень.

Головна умова для призначення доплати – загальний розмір пенсійної виплати не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Літні люди також можуть безкоштовно користуватися міським наземним транспортом та приміськими поїздами. Але транспортна пільга діє лише за наявності пенсійного посвідчення.

Щодо комунальних послуг: учасники бойових дій отримують 75% знижки, а особи з інвалідністю внаслідок війни – 100%.

Крім того, пенсіонери, які раніше працювали в сільській місцевості медиками, вчителями чи фармацевтами і залишилися там жити, мають право на стовідсоткову компенсацію витрат на газ та тверде паливо.

Також держава покриває вартість життєво необхідних препаратів. Завдяки програмі "Доступні ліки" пенсіонери можуть отримати медикаменти безкоштовно або з невеликою доплатою, перевіривши їх наявність через сайт НСЗУ.

Важливий факт: громадяни, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок, не втрачають права на безкоштовний проїзд та звільнення від сплати земельного податку.

Якщо ж пенсіонер веде підприємницьку діяльність як ФОП, він повністю звільняється від сплати єдиного соціального внеску за себе.

Крім того, для всіх пенсіонерів діє знижка 50% на автоцивілку, якщо об'єм двигуна їхнього авто не перевищує 2 500 кубічних сантиметрів.

Нагадаємо, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу. Але через рік умови зміняться. І у 2027 році вимагатимуть вже 34 роки стажу.