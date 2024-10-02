За скільки можна придбати 500 доларів сьогодні
2 жовтня 2024, 20:25Читать новость на русском
Джерело:"Мінфін"
Курс долара залишається стабільним. Регулятор допускає незначні коливання в межах дії режиму керованої гнучкості.
Скільки коштує купити 500 доларів
За даними "Мінфіну", сьогодні середній курс купівлі у банках склав 41,15 гривні за долар. Водночас продають долари по 41,55 гривні.
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Зауважте! 2 жовтня НБУ встановив курс 41,2476 гривні за долар.
Готівковий курс дещо знизився і сягнув:
- якщо йдеться про купівлю валюти – 41,42 гривні за долар;
- продаж здійснювався за дещо вищим курсом – 41,50 гривень за долар.
В середньому 500 доларів у банках сьогодні можна придбати за 20 575 гривень.
В обмінниках середній курс долара такий:
- купівлю обмінники здійснюють за орієнтовно 41,42 гривні за долар;
- а от продаж сягає – 41,50 гривень за долар.
Придбати 500 доларів у обмінниках можна за орієнтовно 20 750 гривень.