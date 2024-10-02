За скільки можна придбати 500 доларів сьогодні

Курс долара залишається стабільним. Регулятор допускає незначні коливання в межах дії режиму керованої гнучкості.

Скільки коштує купити 500 доларів

За даними "Мінфіну", сьогодні середній курс купівлі у банках склав 41,15 гривні за долар. Водночас продають долари по 41,55 гривні.

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Зауважте! 2 жовтня НБУ встановив курс 41,2476 гривні за долар.

Готівковий курс дещо знизився і сягнув:

якщо йдеться про купівлю валюти – 41,42 гривні за долар;

продаж здійснювався за дещо вищим курсом – 41,50 гривень за долар.

В середньому 500 доларів у банках сьогодні можна придбати за 20 575 гривень.

В обмінниках середній курс долара такий:

купівлю обмінники здійснюють за орієнтовно 41,42 гривні за долар;

а от продаж сягає – 41,50 гривень за долар.

Придбати 500 доларів у обмінниках можна за орієнтовно 20 750 гривень.