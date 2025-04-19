Яка має бути пенсія, щоб отримати допомогу від ООН
- Доплата від ООН нараховується пенсіонерам з пенсією менш ніж 3 250 гривень.
- Доплата розраховується як різниця між 3 250 гривень та сумою пенсії.
ООН продовжує допомагати українським пенсіонерам. Зокрема, через надання спеціальної доплати до пенсії.
Хто має право на доплату від ООН
Доплата від ООН нараховується пенсіонерам, які мають пенсію менш як 3 250 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
Читайте також Значно менше ніж має бути: яка "чиста" зарплата, якщо отримуєш мінімалку
Також обов'язковими є такі критерії:
- пенсіонер проживає у зоні активних чи можливих бойових дій;
- особа не отримувала грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.
Ця доплата розраховується індивідуально. Вона складає різницю між 3 250 та сумою пенсії. Наприклад, при пенсійній виплаті 3 000 гривень, доплата виходить – 250 гривень.
Нараховується така допомога автоматично. Варто зауважити і те, що ця доплата може бути скасована, якщо особа уже не відповідає вказаним вище критеріям.
Зверніть увагу! Надання доплати від ООН продовжено до кінця травня 2025 року.