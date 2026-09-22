Війни завершують не поблажками, – Зеленський про рішення ЄС зняти санкції з Усманова й Фрідмана

Європейські дипломати піддалися на шантаж окремих держав та погодилися викреслити двох російських мільярдерів із чорних списків. Обмеження проти цих Алішера Усманова та Михайла Фрідмана скасують найближчим часом задля збереження загального санкційного режиму.

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, посли країн Євросоюзу остаточно схвалили рішення про зняття обмежень з Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Це сталося 22 вересня, коли термін дії всього санкційного пакета мав автоматично закінчитися.

Чому олігархів викреслили зі списків?

Дискусії навколо цього питання тривали кілька тижнів і супроводжувалися жорсткими ультиматумами. Головним ініціатором поступок виступила Словаччина, яка категорично вимагала звільнити від обмежень обох росіян. Згодом до неї приєдналася Франція, яка лобіювала інтереси виключно Усманова.

Париж пішов на такий крок через прямий тиск Азербайджану. Баку пообіцяв звільнити двох ув'язнених французьких громадян лише в обмін на зняття європейських санкцій з російського мільярдера.

Водночас Люксембург використав ситуацію для власної вигоди та зажадав виключення Фрідмана, з яким країна веде юридичну суперечку щодо заморожених активів на 16 мільярдів доларів.

Реакція України та спротив Латвії

Українська сторона різко засудила такі торги європейських партнерів. Очільник дипломатичного відомства наголосив, що подібні кроки надсилають абсолютно неправильний сигнал Москві.

Вилучення зі списків є неприйнятним і надішле неправильний сигнал Москві у час, коли тиск потрібно посилювати,

– сказав Андрій Сибіга.

Зі свого боку президент Зеленський додав, що питання санкцій обговорив з Урсулою фон дер Ляєн. "У той час коли Росія завдає жорстоких ударів по наших людях і навіть зараз, під час Генасамблеї, тривають повітряні тривоги в багатьох регіонах через дрони та балістику, сигнали про зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають самовбивчо та контрпродуктивно".

Війни завершуються рішучістю і силою, а не поблажками для наближених агресора,

– підкреслив Зеленський.

Проти компромісу до останнього виступала й Латвія. Прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс зазначав, що продовження санкційного режиму є правильним кроком, але ціною цього не може бути автоматичне прощення російських бізнесменів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через позицію окремих столиць санкції проти Росії опинилися під загрозою повного скасування.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, європейські дипломати кілька разів відкладали фінальне голосування у спробах знайти вихід із глухого кута.