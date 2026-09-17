Дизель стає проблемою для Європи: уряди терміново готують план дій

Європейські уряди готуються до подальшого подорожчання дизеля та намагаються не допустити перебоїв із його постачанням. У Франції, Італії, Іспанії та Німеччині запускають додаткові заходи, щоб захистити споживачів.

Чому ціни на пальне летять вгору

Головною причиною занепокоєння Європи стала зупинка стратегічного нафтопроводу "Схід – Захід" у Саудівській Аравії через атаки єменських хуситів та іракських угруповань, пише Euronews.

Він транспортує нафту з родовищ на сході країни до порту Янбу на узбережжі Червоного моря, звідки сировину можна відправляти далі до Європи, не проходячи через Ормузьку протоку.

Після атак у районах Ер-Ріяда та Медіни Саудівська Аравія призупинила роботу трубопроводу для перевірки та ремонту.

Під загрозою опинилися до 3,5 – 4 мільйона барелів на добу експорту, але також близько 1,5 мільйона барелів на добу, які забезпечують роботу нафтопереробних заводів західної частини Саудівської Аравії. Тому це також створює фактор зростання цін на дизель,

– пояснив представник аналітичної компанії Kpler Гомаюн Фалакшахі.

Як у Європі рятуються від кризи

На тлі перебоїв з постачанням нафти та нафтопродуктів і зростання цін на дизель європейські лідери країн почали діяти на випередження.

Франція

У Франції президент Еммануель Макрон розпорядився провести "мобілізацію" для боротьби з високими цінами на пальне, заявивши, що уряд працює над забезпеченням постачань нафти та зменшенням тиску на автомобілістів.

Макрон також пов'язав енергетичну безпеку з дипломатичними зусиллями на Близькому Сході.

Вкрай важливо гарантувати наші поставки. Ми працюємо з нашими партнерами по коаліції, щоб забезпечити свободу судноплавства в Ормузькій протоці,

– написав Макрон в Х.

Італія

В Італії прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні оголосила про повне скасування податку на реєстрацію автомобілів із малим і середнім об'ємом двигуна.

Ми вирішили перенаправити ресурси на структурний захід для тих, хто щодня їздить на роботу, відвозить дітей або пересувається містом,

– зазначила очільниця італійського уряду.

Іспанія

ІІспанія пішла шляхом прямої підтримки споживачів. Із 1 вересня країна подвоїла знижку на податок на дизель до 20 євроцентів за літр.

Таке рішення ухвалили після того, як у липні ціни на дизель в Іспанії зросли на 15,7%.

Німеччина

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно заявив, що Берлін «незабаром» представить заходи для пом'якшення наслідків рекордних цін на пальне.

За даними німецького автомобільного клубу ADAC, у четвер бензин і дизель у країні коштували близько 2,45 євро за літр.

Водночас у Європейській комісії зазначають, що наразі йдеться насамперед про високі ціни на пальне, а не про фактичний дефіцит дизеля.

За даними Брюсселя, потреби країн ЄС у дизелі та авіапальному поки вдається покривати завдяки збільшенню виробництва на європейських НПЗ та альтернативним поставкам зі світового ринку.

Нагадаємо, ситуація ускладнюється ти, що після пошкодження нафтопроводу Саудівська Аравія була змушена скасувати вересневі поставки нафти у Європу, переорієнтувавши сировину на Азію.