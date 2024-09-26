Чи зараховується до пенсії декрет

Жінки, які перебували у декреті, витратили на догляд за дитиною декілька років. У ПФУ відповіли, чи зарахують цей період до страхового стажу.

Чи зарахують декрет до стажу

Жінки можуть вийти у два види відпустки – відпустка в зв’язку з вагітністю та пологами та декретна. Період декретної зараховується до загального страхового стажу, пишуть у ПФУ.

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Відпустка у зв'язку з вагітністю розпочинається за 70 днів до пологів і закінчується переважно через 56 днів після пологів.

Натомість декретна – розпочинається з 57-го дня після пологів і закінчується, коли дитині виповнилося три роки.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається, зокрема, за заявою жінки повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється відповідним наказом або розпорядженням,

– написали у ПФУ.

Час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до пільгового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.