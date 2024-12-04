Чи треба повідомляти Пенсійний фонд про зміну прізвища

У разі зміни прізвища або отримання нових документів українці на пенсії мають повідомити про це Пенсійний Фонд. Зробити це потрібно впродовж 30 днів з моменту зміни даних.

Чи треба повідомляти про зміну прізвища

Пільговиків реєструють у спеціальному Реєстрі, де для кожної особи створюється персональна облікова картка, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо змінюється паспорт або посвідчення учасника бойових дій, необхідно оновити ці дані в картці.

Щоб змінити інформацію, пільговик повинен повідомити про зміни до Пенсійного фонду протягом 30 днів.

Зауважте! Про це йдеться в пункті 8 Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого Кабміном 29 січня 2003 року.

Як оновити дані

Заяву для внесення змін до Реєстру осіб, які мають право на пільги, можна подати: