13 вересня 1759 – Битва на Полях Авраама: як британці захопили Квебек і всю Французьку Канаду

Осінній вітер над річкою Святого Лаврентія у вересні 1759 року ніс із собою не лише холодний подих наближення суворої канадської зими, а й передчуття невідворотного зламу епох. Семирічна війна, яку Вінстон Черчилль згодом влучно назве "першою справжньою світовою війною", досягла своєї кульмінації на північноамериканському театрі бойових дій.

На кону стояло панування над цілим континентом. При тому серцем Нової Франції, її ключем та головним бастіоном був Квебек – місто-фортеця, що височіло на неприступних скелях. Британська імперія розуміла, що без падіння Квебека французьку присутність у Північній Америці не знищити. До чого тоді вдалися британці, 24 Канал розповість трохи докладніше.

Як зухвалий нічний маневр змінив долю цілого континенту?

Британці організували військову експедицію, якою командував 32-річний генерал-майор Джеймс Вулф – людина слабкого здоров'я, але залізної волі та феноменальних амбіцій. Йому протистояв досвідчений французький аристократ генерал-лейтенант Луї-Жозеф, маркіз де Монкальм. Протягом усього літа 1759 року британський флот тримав місто Квебек в облозі, перетворивши нижню його частину на руїни постійними артобстрілами.

Тим часом Монкальм обрав безпрограшну, здавалося б, тактику – він просто чекав. Французький командувач знав, що з настанням осінніх штормів британський флот буде змушений покинути річку Святого Лаврентія, щоб не бути розчавленим кригою. Час дійсно грав проти британців, і Вулф, стомлений лихоманкою та відчаєм, зважився на крок, який межував із божевіллям.

У ніч із 12 на 13 вересня 1759 року британські війська розпочали одну з найвидатніших десантних операцій у військовій історії. Вулф виявив вузьку круту стежку, що вела на скелі у бухті Л'Анс-о-Фулон, трохи вище за течією від Квебека – французьке командування вважало цей схил настільки стрімким і неприступним, що залишило там лише номінальну охорону. Під покровом темряви та в абсолютній тиші британські човни з десантом прослизнули річкою. Звісно, французькі вартові з берега окликнули флотилію, та шотландський офіцер з полку горян Фрейзера, який бездоганно говорив французькою, видав загін за конвой із продовольством.

Першими на 50-метрову скелю видерлися шотландські горяни – вони безшумно знешкодили вартових, відкривши шлях основним силам. І вже до світанку 13 вересня Вулф здійснив неможливе – перекинув близько 4400 добре вишколених регулярних солдатів на плато перед стінами Квебека, на фермерські угіддя, відомі як Поля Авраама (названі на честь першого власника цих земель Авраама Мартена).

Коли ранковий туман розсіявся, маркіз де Монкальм був шокований. Він міг почекати підкріплення від полковника Бугенвіля, який був у тилу британців, але піддався емоціям і вивів свою армію – суміш регулярних французьких військ, канадського ополчення та союзних індіанців – за надійні мури фортеці, щоб дати британцям відкритий бій. Це була саме та помилка, на яку сподівався Вулф.

Битва на Полях Авраама – як розгорталася та які мала наслідки: дивіться відео TrueNorthHistory

Чому 15 хвилин бою сформували результат глобального протистояння?

Британська лінія на Полях Авраама розтягнулася на кілометр. Щоб перекрити такий широкий фронт наявними силами, Вулф застосував новаторську тактику – він вишикував своїх солдатів не у три шеренги, як вимагали тогочасні європейські статути, а лише у дві. Ця "тонка червона лінія" стояла незворушно, мов кам'яний мур, під прицільним вогнем французьких снайперів та індіанців, які ховалися в кущах на флангах.

Близько 10 ранку французька армія пішла у наступ. Через нерівномірний крок та змішування регулярних частин з ополченцями, їхній стрій швидко втратив цілісність. Французи почали стріляти занадто рано, з відстані понад 120 метрів, не завдаючи британцям суттєвої шкоди. Вулф віддав наказ не відкривати вогонь, поки ворог не підійде на дистанцію 40 ярдів (близько 35 метрів).

Британські солдати, озброєні мушкетами Brown Bess, зарядженими двома кулями кожен для максимальної руйнівної сили, чекали з холоднокровністю машин. Коли французи наблизилися на визначену дистанцію, пролунав наказ – британський залп був настільки синхронним, що, за свідченнями очевидців, прозвучав як постріл з однієї гігантської гармати. За ним був одразу другий.

Густий дим огорнув поле бою, а коли він розвіявся, французька армія була розбита – її лави перетворилися на хаос, і почався панічний відступ. Уся битва тривала не більш як 15 хвилин, і ця коротка сутичка стала фатальною для обох командувачів – Джеймс Вулф дістав три кульові поранення і помер просто на полі бою (встигнувши почути звістку про те, що ворог тікає), а маркіз де Монкальм зазнав смертельного поранення у живіт під час відступу до міста. Коли хірург повідомив йому, що жити залишилося до ранку, Монкальм відповів: "Тим краще, я не побачу здачі Квебека".

Квебек капітулював 18 вересня 1759 року, а наступного року впав Монреаль, що означало остаточний кінець Нової Франції. Паризький мирний договір 1763 року юридично закріпив перехід Канади під владу Британської корони. Проте історія має іронічне почуття гумору – усунувши французьку загрозу на своїх північних кордонах, британські колонії в Америці більше не потребували військового захисту метрополії, що стало одним із головних каталізаторів Американської революції.

А Поля Авраама згодом стали частиною Національного парку у центрі сучасного Квебека (National Battlefields Park). Станом на 2026 рік це місце, де тиша природи приховує відлуння пострілів, які назавжди змінили геополітичний ландшафт Північної Америки.