Куликовська битва – реальний історичний факт чи майстерно сконструйований ідеологічний міраж? Століттями імперська, а згодом і радянська історична наука малювала епічну картину, доводячи істинність першого варіанту.

А проте навіть крізь густий туман століть і не менш густий туман пропаганди події 8 вересня 1380 року проступають дещо в іншому світлі. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

За що насправді була битва на Куликовому полі?

У радянських школах викладали таку історію про Куликовську битву 8 вересня 1380 року: московський князь Дмитрій Іванович вивів військо на Куликове поле, щоб у героїчному герці зламати хребет Золотій Орді та розпочати епоху звільнення від татарського ярма. Та чи дійсно тоді московські правителі вперше зупинили Орду у бою?

Передовсім важливе визначення самої події. Насправді те, що відбулося у басейні річки Дон восени 1380 року, було не національно-визвольною війною, а кривавим епізодом масштабної громадянської війни всередині самої Монгольської імперії, у якій Москва відігравала роль слухняного васала легітимного хана.

Супротивником Дмитрія на Куликовому полі був не законний правитель Золотої Орди, а темник Мамай. За законами Яси Чингісхана, Мамай не мав жодного права на ханський престол, оскільки не належав до роду чингізидів (не був нащадком Чингісхана). Він був могутнім воєначальником, беклярбеком, який узурпував владу у західній частині Орди під час епохи династичної кризи.

Іншими словами, правитель Москви не кидав виклик системі монгольського панування як такій – його конфлікт із Мамаєм мав суто економічний та політичний характер. Мамай вимагав збільшення данини, щоб фінансувати свої війни за владу, тоді як Дмитрій відмовлявся платити узурпатору, зберігаючи лояльність до легітимної гілки чингізидів.

А на той час якраз геополітична ситуація у Східній Європі нагадувала складний вузол інтриг. На сході за підтримки імперії Тамерлана стрімко набирав силу Тохтамиш – справжній чингізид і законний претендент на престол Золотої Орди. Для цього володаря Мамай був заколотником і сепаратистом, якого слід було знищити. Відтак виступ Дмитрія Московського проти Мамая об'єктивно працював в інтересах Тохтамиша.

Правда про Куликовську битву: дивіться відео factcheck.istoriya

Що сталося на Куликовому полі 8 вересня 1380 року?

І от 8 вересня 1380 року війська опонентів зійшлися на Куликовому полі – точна локація якого, до речі, станом на 2026 рік досі залишається предметом гострих дискусій, бо на місці, вказаному росіянами, археологи знайшли хіба що критичну нестачу матеріальних доказів. Це була битва не двох цивілізацій, а двох феодальних угруповань у межах одного політичного простору.

І програло у цій битві угруповання Мамая – він розраховував на допомогу великого князя литовського Ягайла, але той не встиг (або свідомо не захотів встигнути) до початку битви. Зазнавши поразки, Мамай втік до Криму, де згодом був убитий генуезцями, а залишки його військ після бою на Калці перейшли на бік Тохтамиша.

Цікаво знати: трохи раніше, 11 серпня 1378 року, відбулася битва на річці Вожа – тоді Дмитрій також переміг татар. Але її не зробили сакральною – бо побиття другорядного татарського полководця не скидалося на величний подвиг. Для формування імперського міфу Москві була потрібна масштабніша звитяга.

Подальші події яскраво свідчать, що Куликовська битва не принесла жодного "звільнення". Всього через два роки (мізерний час для швидкості життя XIV століття), у 1382, Тохтамиш, вже об'єднавши Золоту Орду, вирішив нагадати своїм московським васалам про їхнє місце в ієрархії. А Дмитрій Донський, який ще вчора нібито "здолав Орду", навіть не спробував дати Тохтамишу бій – він просто втік із Москви, залишивши місто напризволяще.

Тохтамиш спалив Москву дотла, вирізав тисячі містян і відновив виплату данини у повному обсязі. Ба більше, Дмитрій був змушений відправити свого сина Василя в заручники до Орди, щоб підтвердити свою покірність. Виплата данини тривала ще ціле століття, аж до так званого стояння на Угрі у 1480 році.

Чому ж тоді Куликовська битва набула для росіян такого сакрального статусу? А річ у тім, що міф створювали тривалий час та ретроспективно. Тексти на кшталт "Задонщини" чи "Сказання про Мамаєве побоїще" були написані або суттєво відредаговані у XV – XVI століттях, коли Московія почала формувати власну імперську ідеологію. Їм просто потрібен був героїчний епос – і вони його вигадали.