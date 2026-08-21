Таємний план і підлий донос: як Кирило-Мефодіївське братство наступило на мозоль імперії

У середині ХІХ століття повітря над Європою буквально іскрило від напруги у прелюдії до "Весни народів". Саме тоді старі монархії починали тріщати під тиском зухвалих ідей романтичного націоналізму та лібералізму, а від Парижа до Відня й від Берліна до Рима інтелектуали гуртувалися у таємні товариства.

Тим часом на схід континенту, де лежала Російська імперія Миколи І, немов приліг заморожений у часі левіафан. Та саме у таких умовах виникло прогресивне Кирило-Мефодіївське братство, і 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Зародження іскри: чим було Кирило-Мефодіївське братство?

Західні політичні мислителі середини ХІХ століття справедливо охрестили Миколу І, російського імператора, "жандармом Європи". Адже його головною метою було збереження абсолютизму та знищення будь-якого вільнодумства. У його країні цензура була зведена у ранг державної релігії, а таємна поліція, сумнозвісний Третій відділ, мала очі та вуха в кожному університеті й трактирі.

Будь-яка думка про якісь політичні реформи сприймалася як державна зрада. І саме в цій атмосфері тотального страху та інтелектуальної задухи у Києві, місті з глибоким європейським корінням, спалахнула іскра, яка мала на меті спалити імперський порядок – Кирило-Мефодіївське братство.

Це була таємна організація, чиї ідеї випередили свій час щонайменше на століття. І це не була просто купка незадоволених студентів, а еліта, інтелектуальний авангард. Вони збиралися у тісних київських квартирах, пили чай та вели розмови, за кожне слово з яких загрожувала каторга. Вони обговорювали те, що в очах самодержавства було абсолютною єрессю – права людини, скасування кріпацтва та повалення монархії.

Тут варто зауважити, що Київ у 1840-х роках ставав інтелектуальним магнітом. Сюди приїжджали молоді блискучі уми, які читали заборонену західну літературу, захоплювалися філософією німецького ідеалізму та французького утопічного соціалізму. Тож нічого дивного, що взимку 1845 – 1846 років група таких інтелектуалів почала збиратися на таємні зустрічі.

Вони назвали себе на честь слов’янських просвітників Кирила та Мефодія, що мало глибокий символічний підтекст – як ці святі принесли писемність і світло знань, так і нове братство мало принести політичне та соціальне просвітництво. Що ж саме планували ці мрійники?

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Архітектори неможливого: чи дійсно кирило-мефодіївці хотіли зруйнувати імперію?

Аналізуючи головний програмовий документ Кирило-Мефодіївського братства – "Книгу буття українського народу", – насправді легко можна помітити чіткий та безкомпромісний план демонтажу Російської імперії. Братчики не просто хотіли косметичних реформ, а прагнули фундаментальної геополітичної перебудови всієї Східної Європи.

Їхня візія була у створенні Панслов'янської демократичної федерації. Масштаб цієї ідеї для 1846 року вражає – замість деспотичної імперії, де народи були придушені русифікацією, вони пропонували союз рівноправних, вільних слов'янських республік. Кожна нація мала б свій парламент, мову, культуру, але всі вони об'єднувалися б спільним федеративним сеймом. А серцем цієї конфедерації мав стати Київ.

Програма братства була разюче сучасною. Кирило-мефодіївці вимагали негайного скасування кріпосного права, яке вважали ганебним рабством, несумісним із християнською мораллю. Вони виступали за загальну освіту, свободу слова, свободу віросповідання та рівність усіх громадян перед законом незалежно від походження.

Для імперії, яка трималася на доктрині "Православ'я. Самодержавство. Народність", де цар був намісником Бога, а мільйони селян – чиєюсь власністю, такі ідеї були рівнозначні вибуху бомби під імператорським троном. Братчики якось так і усвідомили це – імперія не може бути реформована, вона може бути лише демонтована.

Вони бачили свій народ не як провінційну гілку імперського дерева, а як окрему самобутню націю з власною історією, свободою та правом на самовизначення. І, що важливо, їхній романтичний месіанізм, який стверджував, що саме найбільш пригноблений народ повстане і принесе свободу всім іншим, ідеально вписувався у парадигму європейського визвольного націоналізму ХІХ століття.

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Жорна Третього відділу: як імперія атакувала братство за інакодумство?

На жаль, будь-яка таємниця у тоталітарній державі має термін придатності. Історія падіння братства читається як класичний шпигунський трилер – усе зруйнувалося через одну людину, студента Олексія Петрова. Він жив у сусідній кімнаті з одним із засновників товариства, стіни там були тонкими, а вуха імперії – надзвичайно чутливими.

Петров підслухав палкі дискусії про повалення царя, про республіку та свободу. Зрозумівши, що він натрапив на золоту жилу, яка може забезпечити йому кар'єру, студент написав донос. Імперія відреагувала разюче швидко і параноїдально жорстоко. Для Третього відділу, очолюваного графом Орловим, цей донос став немов довгоочікуваним сигналом "фас".

Навесні 1847 року механізм репресій запрацював на повну потужність, арешти відбувалися блискавично. Братчиків схопили та під суворим конвоєм, як найнебезпечніших державних злочинців, відправили до Петербурга, у похмурі каземати Петропавлівської фортеці, де на затриманих почали чинити безпрецедентний психологічний тиск.

Слідство вели під особистим контролем імператора Миколи І. Наляканий цар читав вилучені вірші та маніфести – і бачив у них пряму загрозу своєму життю та цілісності держави. Вироки були безжальними, хоча й різними – тих, кого визнали ідеологами, відправили у заслання до віддалених губерній. Це, до прикладу, Микола Гулак, Микола Костомаров та Пантелеймон Куліш.

Найжорстокіше покарали тих, чиї слова мали найбільший емоційний вплив на маси – їх відправили у солдати до найглухіших пустель Центральної Азії із суворою забороною писати та малювати, як от Тараса Шевченка. Імперія намагалася не просто покарати – а вбити саму думку, стерти пам'ять про цих людей.

Чи програло Кирило-Мефодіївське братство? Фізично – так, їхня організація була розгромлена, життя зламані, а ідеї заховані у глибокі архіви таємної поліції. Проте самі ці ідеї неможливо розстріляти або заслати в Сибір. Мрії братчиків стали ідейним фундаментом для майбутніх поколінь борців за Незалежність, а їхнє бачення майбутнього спокійно пережило імперію.