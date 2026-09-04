Креслив, поки ховався від терору: як самоучка з України допоміг американцям висадитися на Місяці

У липні 1969 року, коли модуль "Орел" місії "Аполлон-11" торкнувся сірого, вкритого космічним пилом ґрунту Місяця, у Центрі управління польотами у Г'юстоні вибухнули овації. Найкращі інженери вільного світу, озброєні мільярдними бюджетами та найсучаснішими комп'ютерами, святкували тріумф людського генія.

Але мало хто у тій кімнаті, заповненій сигаретним димом і запахом кави, усвідомлював цю історичну іронію – шлях, яким Ніл Армстронг та Базз Олдрін дісталися супутника Землі, був прорахований за десятиліття до того, і зробив це чоловік, який ховався від тоталітарного терору, писав свої формули у світлі каганця і ніколи у житті не тримав у руках диплома про вищу освіту. А ще цей чоловік був українцем, і 24 Канал розповість про нього трішки докладніше.

Як NASA здивували неймовірні математичні розрахунки українця ?

На початку 1960-х років американська космічна програма опинилася у глухому куті. Президент Джон Кеннеді пообіцяв відправити людину на Місяць до кінця десятиліття, але як саме це зробити – ніхто не знав. Початковий план, відомий як "Пряме сходження" (Direct Ascent), передбачав створення гігантської ракети Nova, яка мала б злетіти з Землі, приземлитися на Місяці цілком, а потім повернутися назад. Та західні фізики швидко зрозуміли, що така ракета була б настільки важкою і дорогою, що її створення зайняло б навіть більше, ніж десятиліття.

Саме тоді інженер NASA Джон Губолт почав агресивно просувати альтернативну концепцію – зближення на місячній орбіті (Lunar Orbit Rendezvous, LOR). Ідея полягала в тому, щоб відправити до Місяця один великий корабель, який залишиться на орбіті, тоді як на поверхню спуститься лише легкий спеціально розроблений модуль. Після виконання місії цей модуль мав злетіти, зістикуватися з материнським кораблем на орбіті Місяця і бути відкинутим перед поверненням на Землю.

Коли Губолт презентував цю ідею, керівництво NASA спочатку відкинуло її – як занадто ризиковану. Але беззаперечні математичні розрахунки, на які Губолт спирався, були дуже переконливими – і ці розрахунки належали українцю. Його звали Олександр Шаргей, хоча світова аерокосмічна історія назавжди запам'ятала цього чоловіка під вимушеним псевдонімом – Юрій Кондратюк.

Концепція LOR була вперше детально описана у книзі "Завоювання міжпланетних просторів", виданій власним коштом у 1929 році. Її автором був зазначений саме Юрій Кондратюк. Американські спецслужби та науковці, які ретельно збирали будь-яку технічну літературу з-за залізної завіси, переклали цю працю англійською. Математична елегантність Кондратюка вразила західних інженерів. Він не просто запропонував ідею, а вивів точні рівняння, які доводили, що стикування на орбіті Місяця є єдиним енергетично виправданим способом здійснити таку подорож.

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Хто такий Олександр Шаргей і чому він став Юрієм Кондратюком?

Олександр Шаргей народився у Полтаві у 1897 році. Юнаком він вступив до Петроградського політехнічного інституту, але не провчився там і кількох місяців – почалася Перша світова війна, і його мобілізували до імператорської армії. Після більшовицького перевороту Шаргей декілька місяців прослужив офіцером у білогвардійській Добровольчій армії – саме тому згодом, щоб уникнути розстрілу за таке минуле, він був змушений змінити ім'я та став Юрієм Кондратюком.

Далі чоловік працював кочегаром, механіком, будував елеватори. Ніколи так і не мав можливості завершити освіту, ніколи не бачив університетського диплома, не мав доступу до сучасних лабораторій чи спілкування з міжнародною науковою спільнотою. Усі свої геніальні розрахунки – від траєкторій польоту до концепції використання гравітаційного маневру (який пізніше використають зонди "Вояджер") – Кондратюк робив у звичайних зошитах, ховаючись від таємної поліції та терору.

Архітектура місії, яка дозволила США виграти космічну гонку, була народжена у розумі людини, яка щодня боролася за фізичне виживання в умовах жорстокої диктатури. Кондратюк розрахував оптимальну траєкторію польоту космічного корабля до Місяця, яка увійшла в історію як "траса Кондратюка" і була успішно використана американським космічним агентством NASA у програмі "Аполлон". Але сам Юрій цього не застав – він загинув під час Другої світової війни, пішовши на фронт добровольцем.

Цікаво, що сучасна програма NASA "Артеміда" (Artemis), метою якої є повернення людей на Місяць та створення там постійної бази, продовжує спиратися на фундаментальні принципи орбітальної механіки, сформульовані Юрієм Кондратюком. А космічні кораблі Orion та посадкові системи від SpaceX чи Blue Origin використовують ту саму логіку стикування на орбіті, яку понад століття тому вивів юнак із Полтави, не маючи нічого, крім олівця, паперу та безмежної уяви.