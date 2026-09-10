Ремонт без боргів: 5 дизайнерських хитрощів, які допоможуть зекономити гроші

Ремонт легко перетворюється на витратний проєкт, якщо намагатися зробити дорогим кожен елемент інтер'єру. Водночас стильний простір можна облаштувати без зайвих витрат.

Видання Homes & Gardens зібрало дизайнерські рішення, які допомагають заощадити без втрати комфорту.

Чому варто спочатку визначитися зі стилем?

Перед купівлею оздоблення, меблів і декору важливо сформувати цілісну концепцію. Це допоможе уникнути імпульсивних покупок і речей, які згодом доведеться замінювати. Один стиль можна реалізувати як дорого, так і бюджетно – головне, щоб усі елементи поєднувалися між собою.

Де та як оптимізувати витрати?

Оздоблення стін

Фарбування може стати практичною альтернативою шпалерам. Його легко оновити в майбутньому, просто змінивши колір. При цьому не всі стіни потрібно однаково ретельно вирівнювати. Особливу увагу варто приділити поверхням, на які падає направлене світло, адже воно підкреслює нерівності.



Стіни можна пофарбувати фарбою майже без вирівнювання / Фото Unsplash

Сценарії освітлення

Одного центрального світильника недостатньо для комфортного інтер'єру. Краще поєднати загальне, локальне та декоративне освітлення. На кухні варто підсвітити робочу поверхню, у спальні – зону біля ліжка, а у ванній – дзеркало. Так можна використовувати лише потрібну групу світла.

Плитка

Плиткою можна оздобити зони, які контактують із водою, а решту стін пофарбувати вологостійкою фарбою. Це зменшує витрати на матеріали та роботу. Якщо колір стін близький до відтінку стелі, приміщення може здаватися вищим.



Плиткою можна оздобити зони, які контактують із водою / Фото Unsplash

Автоматизація

Розумні вимикачі, димери та голосове керування можуть частково замінити складні схеми з великою кількістю вимикачів. Водночас повністю відмовлятися від фізичного керування не варто.

Висота дверей

Вищі двері коштують дорожче, але навіть полотно заввишки близько 2,3 метра може візуально змінити пропорції кімнати та зробити стелю вищою. Водночас двері не обов'язково мають доходити до стелі.

На чому краще не економити?

Заощаджувати можна на декорі, частині оздоблення, кількості плитки чи вимикачів. Натомість планування, електрика, освітлення, інженерні системи та якість монтажу визначають комфорт і довговічність ремонту. Найкращий принцип економії – витрачати більше на те, що складно переробити, і заощаджувати на деталях, які легко замінити.