Навіщо поляки масово посипають цим газон восени: ефект вас здивує

Восени деякі садівники Польщі використовують незвичний спосіб догляду за газоном – розсипають по ньому деревну золу. На перший погляд це може здатися дивним, однак у правильних умовах такий матеріал справді здатен принести користь ґрунту.

Водночас фахівці Kertvár застерігають: сипати золу на газон без перевірки ґрунту не варто.

Чим деревна зола може бути корисною?

Зола від чистої деревини містить низку мінеральних речовин, зокрема калій, кальцій, магній та фосфор. У деревній золі може міститися:

близько 5 – 8% калію у формі поташу,

до 20% кальцію,

невелика кількість фосфору й мікроелементів.

Однак головна особливість золи – не стільки її поживні речовини, скільки здатність зменшувати кислотність ґрунту. Вона діє подібно до вапна і підвищує показник pH. Саме тому зола може бути корисною на надто кислому ґрунті.

Для газону це важливо, адже доступність поживних речовин для трави значною мірою залежить від кислотності ґрунту. Якщо pH виходить за оптимальний діапазон, рослинам може бути складніше засвоювати окремі елементи.

Чому саме восени?

Осінь вважається одним із найбільш підходящих періодів для внесення деревної золи, якщо аналіз ґрунту показує потребу в її використанні. Осіннє внесення дає золі час вступити в реакцію з ґрунтом до періоду активного весняного росту.

Водночас це не означає, що золу потрібно щороку розсипати по кожному газону. Якщо ґрунт уже має достатній або підвищений pH, додаткове підлуження може, навпаки, погіршити доступність деяких поживних речовин.



Чим деревна зола може бути корисною / Фото Unsplash

Перед внесенням варто перевірити pH

Саме цей момент часто залишається поза увагою. Iowa State University Extension радить спочатку провести аналіз ґрунту і не використовувати деревну золу, якщо pH уже перевищує 7,0. Для газонних трав оптимальний показник залежить від конкретного виду, однак University of Missouri Extension наводить для більшості газонів діапазон приблизно pH 6,0 – 7,5.

Якщо ґрунт уже перебуває в цьому діапазоні, додаткове внесення золи може бути непотрібним. Тобто проста формула "восени посипав золою – навесні газон буде зеленішим" не працює. Спочатку потрібно зрозуміти, чого саме бракує ґрунту.

Як правильно використовувати золу?

Якщо аналіз ґрунту показав, що зола доречна, її потрібно розподіляти тонким і рівномірним шаром, не залишаючи купок на траві. Але конкретна кількість має залежати від результатів аналізу ґрунту.

Працювати із золою краще в сухий, безвітряний день, використовуючи рукавички та захист для очей і дихальних шляхів: дрібні частинки можуть подразнювати шкіру та дихальні шляхи.