Про шпалери можна забути: який матеріал створює ефект дорогої тканини на стінах

Звичайні шпалери отримали ефектну альтернативу – декоративне покриття "мокрий шовк". Після нанесення стіна нагадує тканину з м'яким перламутровим переливом, а малюнок формується безпосередньо під час роботи майстра.

Що це за матеріал і чи справді він може замінити шпалери – розповідає Interior-desing.green.

Що таке "мокрий шовк"?

Попри назву, натурального шовку в такому покритті може не бути. Зазвичай це декоративний склад на основі сполучної речовини з перламутровими пігментами та іншими наповнювачами. Саме світловідбивні частинки створюють характерні переливи.

Ефект залежить від освітлення та кута огляду: одна й та сама стіна може виглядати по-різному вдень та ввечері. Тому перед ремонтом варто зробити пробний зразок і оцінити його за різного освітлення.

Як створюють ефект тканини?

"Мокрий шовк" наносять безпосередньо на підготовлену стіну. Основа має бути сухою, міцною та рівною, адже тонке декоративне покриття не приховає серйозних дефектів. Матеріал зазвичай розподіляють тонким шаром кельмою або шпателем.

Напрямок і характер рухів інструмента формують малюнок та інтенсивність переливів. Деякі виробники рекомендують наносити два шари. Перед роботою на великій площі краще потренуватися на шматку гіпсокартону – навіть техніка нанесення може суттєво змінити результат.



Який матеріал створює ефект дорогої тканини на стінах / Фото Maxima-decor

Де таке покриття виглядає найкраще?

"Мокрий шовк" може підійти для:

спальні,

вітальні,

кабінету,

передпокою або акцентної стіни.

Особливо виразно він виглядає при бічному освітленні, яке підкреслює фактуру та переливи. На кухні таке покриття краще використовувати подалі від прямого контакту з водою, парою та жиром. Для ванної кімнати слід обирати лише матеріал, який виробник дозволяє застосовувати в умовах підвищеної вологості.

Які недоліки має "мокрий шовк"?

Головний нюанс – вимогливість до підготовки стін. Тріщини, нерівності та інші дефекти можуть залишитися помітними. Крім того, відтворити однакову фактуру на великій площі без досвіду складно. А якщо окрему ділянку пошкодити, непомітно відремонтувати її може бути важче, ніж замінити смугу шпалер.

Тому перед ремонтом варто нанести покриття на невелику ділянку та подивитися, як воно виглядатиме при денному й штучному світлі. Якщо ефект подобається, "мокрий шовк" може стати способом отримати безшовну декоративну стіну без повторюваного малюнка шпалер.