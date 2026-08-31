Пластикові вікна "плачуть" з настанням холодів: як це виправити за 3 секунди

З настанням перших осінніх холодів, затяжних дощів та початком опалювального сезону тисячі українців стикаються з неприємною проблемою: вранці на склі з'являються дрібні краплі води, які згодом стікають на підвіконня. У народі про такі вікна кажуть просто – вони "плачуть".

Як пише The Guardian, причиною цього може бути не лише висока вологість у приміщенні, а й недостатньо щільний притиск стулки. У деяких випадках проблему можна спробувати вирішити самостійно за допомогою простого регулювання фурнітури.

Чому на пластикових вікнах з'являється конденсат?

Коли в приміщенні тепло, а на вулиці холодно, поверхня скла охолоджується. Якщо вологість повітря в кімнаті висока, водяна пара починає осідати на холодному склі у вигляді крапель. Одним із факторів, що може посилювати проблему, є недостатній притиск стулки до рами.

Якщо фурнітура допускає сезонне регулювання, більш щільний притиск у холодний період може допомогти зменшити проникнення холодного повітря. Втім, важливо пам'ятати: регулювання притиску не завжди є головним рішенням проблеми конденсату.

Часто причиною стає надмірна вологість, недостатня вентиляція, сушіння одягу в кімнаті або слабкий обігрів біля вікна.

Що у вікнах відповідає за "зимовий" і "літній" режим?

Притиск стулки пластикового вікна забезпечують спеціальні елементи фурнітури – цапфи або ексцентрики, розташовані на торці стулки. Коли ви повертаєте ручку, ці елементи заходять за відповідні планки на рамі та притягують стулку до ущільнювача. Залежно від конструкції фурнітури їхнє положення можна регулювати, змінюючи силу притиску.

Щоб знайти цапфи, потрібно:

відкрити стулку вікна;

оглянути її торець по периметру;

знайти однакові металеві елементи.

Вони можуть мати різну форму залежно від виробника фурнітури. Найчастіше зустрічаються:

круглі або овальні ролики з рискою чи крапкою;

елементи з отвором під шестигранний ключ;

цапфи грибоподібної форми.

Повертаючи ексцентрик, можна змінити силу притиску стулки до рами.

Що у вікнах відповідає за "зимовий" і "літній" режим / Фото Framex

Як самостійно відрегулювати вікно?

Для регулювання залежно від типу фурнітури можуть знадобитися:

шестигранний ключ;

викрутка;

у деяких випадках – плоскогубці.

Спочатку знайдіть усі ексцентрики на торці відчиненої стулки. На багатьох із них є спеціальна позначка – крапка, риска або овальна форма, яка допомагає визначити положення механізму. Далі цапфу обережно повертають у положення, що забезпечує сильніший притиск.

Напрямок регулювання може відрізнятися залежно від виробника фурнітури, тому перед поворотом краще перевірити інструкцію саме для вашого типу механізму. Важливо відрегулювати всі цапфи на стулці, щоб притиск залишався рівномірним.