Це правило врятує ваш урожай від гнилі: чому буряк треба викопувати раніше за моркву

Буряк і моркву часто збирають приблизно в один період, однак відкладати прибирання буряка до пізньої осені не варто. Перші заморозки можуть пошкодити коренеплоди, через що вони гірше зберігатимуться та можуть почати гнити.

Як пише Homes & Gardens, якщо синоптики прогнозують заморозки, зі збором краще не зволікати. Головна причина – частина буряка виступає над поверхнею землі, тому його верхівка сильніше страждає від холоду. Пошкоджені морозом тканини можуть згодом стати осередком гнилі під час зберігання.

Як зрозуміти, що буряк уже час викопувати?

Орієнтуватися лише на календар не варто. Один із головних сигналів – стан бадилля. Якщо нижні листки почали жовтіти, в'янути та втрачати пружність, коренеплоди вже можуть бути готові до збору. Варто також звернути увагу на розмір овочів.

Перерослий буряк може стати грубим, твердим і волокнистим, тому затягувати зі збором теж не варто.



Чому буряк треба викопувати раніше за моркву / Фото Unsplash

Як правильно зібрати буряк?

Для прибирання врожаю краще обрати сухий день. Коренеплоди обережно підкопують садовими вилами та дістають із землі, намагаючись не пошкодити шкірку. Після цього бадилля обрізають, залишаючи невеликий черешок.

Буряк перебирають і відокремлюють тріснуті, пошкоджені або підмерзлі коренеплоди. Здорові овочі можна трохи підсушити в затіненому місці. Мити їх перед закладанням на зберігання не потрібно – зайва волога може скоротити термін зберігання.

А що з морквою?

Морква краще переносить прохолодну осінню погоду, тому її можна залишати на грядці довше, якщо немає загрози сильного промерзання ґрунту. Саме тому городникам радять не орієнтуватися на однакові строки для всіх коренеплодів.

Спочатку варто прибрати буряк, а моркву залишити дозрівати ще деякий час, якщо погодні умови це дозволяють. Тож головне правило просте: не чекайте перших серйозних заморозків, якщо буряк уже дозрів. Вчасно зібрані та правильно підготовлені коренеплоди матимуть більше шансів добре пережити зиму й не згнити у сховищі.