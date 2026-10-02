Клумба вибухне цвітом навесні: проста дія, яку садівники радять зробити вже зараз

Осіння обрізка багаторічників допомагає прибрати хворе та відмерле листя, однак поспішати зрізати все під корінь не варто. Частину рослин краще залишити до весни – їхнє сухе листя та насіннєві коробочки захищають рослину й слугують укриттям для комах.

За рекомендаціями експертів The Guardian, восени можна обрізати багато трав'янистих багаторічників після того, як їхнє листя та стебла природно відмирають. Це, зокрема, допомагає прибрати рослинні рештки, у яких можуть зимувати грибкові хвороби та шкідники.

Особливо доречно обрізати рослини, які почали:

гнити,

вкриватися плямами,

хворіти.

Такі частини краще винести з клумби, а не залишати на землі. Серед багаторічників, які часто обрізають після завершення сезону:

півонії,

флокси,

монарда,

хости,

лілійники,

іриси.

Водночас для кожної рослини важливі власні строки: деякі краще обрізати лише після перших заморозків.

Осіння обрізка клумб / Фото Unsplash

Чому не варто обрізати всю клумбу "під нуль"?

Садівничі експерти радять не поспішати з осіннім прибиранням. Сухі стебла та насіннєві головки багатьох багаторічників мають користь узимку: вони створюють декоративну структуру саду, захищають рослини та дають прихисток комахам.

Тому декоративні злаки, рослини з міцними сухими стеблами та насіннєвими коробочками часто краще залишити до кінця зими. Обрізати їх можна вже наприкінці лютого або на початку березня, коли біля основи з'являться ознаки нового росту.

А коли осіння обрізка особливо потрібна?

Найперше варто прибрати все, що мокне, гниє або має ознаки хвороб. Гнилі рослинні рештки можуть пошкоджувати основу багаторічника, особливо якщо взимку вона постійно залишається вологою. Також восени можна прибрати стебла, які вже повністю відмерли або зламалися та лежать на сусідніх рослинах.