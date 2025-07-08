Як перевірити заземлення у квартирі після переходу на 230 вольтів

З 1 липня Україна перейшла на нові стандарти, а тому напруга в розетках зросла до 230 вольтів. Відтак, виникає питання, як перевірити заземлення у квартирі, адже це безпосередньо стосується безпеки.

Які інструменти знадобляться для перевірки заземлення та як це правильно робити – повідомляє 24 Канал.

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Як перевірити, чи є заземлення в розетках

Заземлення у будинку або квартирі – це одна з вимог безпеки. Особливо – якщо в оселі багато приладів з металевим корпусом. У більшості новобудов є заземлення. Про це свідчить проводка з трижильним кабелем. Проте, якщо його неправильно підключити, то ризик короткого замикання суттєво зростає.

Хоча перехід на 230 вольтів не критичний і більшість сучасних приладів нормально працюватимуть при такій температурі, але важливо перевірити заземлення, щоб переконатися у безпечній експлуатації приладів.

Важливо! Перед перевіркою заземлення слід обов'язково вимкнути електроживлення, якщо ви плануєте розбирати розетку. Якщо користуватися індикаторною викруткою чи мультиметром, то вимикати електроенергію не потрібно, але робити все слід дуже обережно, уникаючи відкритих контактів руками!

Перевірити заземлення у квартирі можна кількома способами:

За допомогою індикаторної викрутки

Перш ніж починати перевірку, треба переконатися, що викрутка працює. Для цього можна вставити її у правий отвір розетки. Якщо лампочка світиться – викрутка робоча.

Так, у лівій клемі (отворі) заведений нульовий контакт, у правій – фаза. Якщо вставити індикаторну викрутку у лівий отвір, то лампочка не повинна світитися. У такому випадку, ймовірно, у квартирі є заземлення. Однак такий спосіб не дає 100% гарантії, що в оселі є заземлення.



Як перевірити заземлення / Фото Freepik

Вимірювання мультиметром

Вимірювання мультиметром дає точніші результати. Для цього потрібно увімкнути прилад у режимі вимірювання перемінної напруги (AC, ∼). Один щуп мультиметра потрібно вставити у фазу (правий отвір), інший – у заземлення (верхній контакт). На цьому етапі напруга має бути близько 230 вольтів.

Потім слід перевірити напругу між нульовим (лівим отвором) та контактами заземлення. На цьому етапі позначка має залишатися близькою до 0. Якщо так і є, то у домі є заземлення, якщо ні – заземлення немає або ж його неправильно підключили.

Викликати фахівців

Найпростіший та найнадійніший спосіб перевірити, чи є в розетці заземлення, – викликати спеціалістів. Вони зможуть чітко пояснити та перевірити, чи є в розетці заземлення, чи правильно воно підключене і чи витримує проводка перехід на 230 вольтів.

Раніше 24 Канал пояснював, чи критичною для холодильника є напруга у 230 вольтів. Як виявилося, техніка може працювати й при інших показниках.