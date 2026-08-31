Зламається вмить: 5 речей, які категорично не можна прибирати пилососом

Пилосос значно спрощує прибирання, але деякі види сміття можуть серйозно пошкодити техніку. Експертка з прибирання назвала речі, які краще ніколи не збирати звичайним побутовим пилососом.

Як повідомляє видання Real Simple, деякі забруднення можуть пошкодити фільтри, шланг або щітку, а в окремих випадках – спричинити перегрівання техніки чи навіть створити пожежну небезпеку.

Експертка з прибирання Мері Марлоу Леверетт назвала 5 поширених речей, які не рекомендується прибирати звичайним побутовим пилососом. Для них краще використовувати щітку, совок, паперові рушники або інші відповідні засоби.

Що категорично заборонено прибирати пилососом?

Розбите скло

Уламки скла – одна з найнебезпечніших речей для пилососа. Гострі частинки можуть пошкодити мішок для пилу, контейнер, шланг або ролик щітки. Крім того, після прибирання на підлозі можуть залишитися дрібні уламки, які складно помітити неозброєним оком.

Великі шматочки скла краще обережно зібрати щіткою та совком, використовуючи захисні рукавички. Щоб переконатися, що на підлозі не залишилося дрібних уламків, можна підсвітити поверхню ліхтариком.



Уламки скла – одна з найнебезпечніших речей для пилососа / Фото Unsplash

Попіл, борошно та харчова сода

Гарячий або тліючий попіл категорично не можна збирати звичайним пилососом. Навіть якщо зовні він здається холодним, усередині можуть залишатися жаринки, які створюють ризик займання.

Обережності також потребують:

борошно,

харчова сода та інші дуже дрібні порошкоподібні речовини.

Такі частинки можуть швидко забивати фільтри, знижувати потужність всмоктування та сприяти перегріванню двигуна.

Рідини та липкі плями

Звичайний сухий пилосос не призначений для збирання води та інших рідин. Волога може потрапити до внутрішніх електричних компонентів і пошкодити пристрій. Молоко, солодкі напої, соуси та інші липкі речовини також можуть залишатися всередині шланга або контейнера.

Через це в техніці може з'явитися неприємний запах, а її очищення стане значно складнішим. Для збирання рідин варто використовувати лише пилососи, які спеціально призначені для вологого прибирання.



Волога може пошкодити пилосос / Фото Unsplash

Шнури та дрібні тверді предмети

Перед тим як почати прибирання, варто прибрати з підлоги монети, скріпки, намистини, дрібні деталі іграшок та інші тверді предмети. Вони можуть застрягти всередині пилососа або пошкодити його окремі компоненти.

Особливу небезпеку для щітки становлять довгі нитки, стрічки, шнури та волосся. Вони можуть намотуватися на ролик, блокувати його обертання та створювати додаткове навантаження на двигун.

Вологий ґрунт із вазонів

Землю з кімнатних рослин також не рекомендується одразу збирати звичайним сухим пилососом, особливо якщо вона волога. Такий ґрунт може забивати фільтри, залишатися всередині контейнера та спричиняти появу неприємного запаху.

Спочатку основну масу землі краще зібрати совком. Залишки варто залишити до повного висихання, а вже потім, якщо це дозволяє інструкція до конкретної моделі пилососа, прибрати сухі частинки.



Землю з кімнатних рослин не рекомендується збирати пилососом / Фото Unsplash

Щоб техніка працювала довше, перед прибиранням варто пам'ятати просте правило: звичайний побутовий пилосос не призначений для всіх видів сміття. Розбите скло, гарячий попіл, дрібні порошки, рідини, шнури, тверді предмети та вологий ґрунт можуть пошкодити пристрій або ускладнити його роботу.

У таких випадках краще спочатку прибрати забруднення вручну за допомогою щітки, совка чи паперових рушників, а пилосос використовувати лише для сміття, для якого він призначений.