Ви точно цього не знали: навіщо тримати кнопку на пралці кілька секунд

У пральних машинах є функції, про які користувачі можуть роками не здогадуватися. Одна з них – блокування панелі керування, яке захищає налаштування від випадкових натискань. На деяких моделях Bosch його можна активувати тривалим натисканням кнопки запуску.

Як це працює та де шукати потрібну комбінацію — розповідає 24 Канал.

Що відбувається після активації блокування?

Функція призначена передусім для захисту від дітей, але стане в пригоді й тоді, коли потрібно уникнути випадкової зміни програми під час прання. Після активації кнопки панелі перестають реагувати на натискання або не дозволяють змінити встановлені параметри.

Сам цикл прання при цьому продовжується у вибраному режимі. На дисплеї зазвичай з'являється символ ключа або напис CL. Bosch зазначає, що саме значок ключа свідчить про активоване блокування.

Як увімкнути приховану функцію?

На окремих моделях Bosch достатньо натиснути й утримувати кнопку Start приблизно 3 – 5 секунд. Після звукового сигналу блокування активується, а на дисплеї з'являється відповідний символ. Однак така схема підходить не для всіх пральних машин.

В інших моделях Bosch потрібно одночасно затиснути кнопки швидкості віджимання (rpm) та "Завершення через" (Finished in) приблизно на три секунди. Є також моделі з окремою кнопкою із символом ключа та позначкою 3 sec. У цьому випадку достатньо утримувати саме її близько трьох секунд.

Як зрозуміти, що блокування увімкнене?

Найпростіша ознака – символ ключа на дисплеї. Після активації натискання інших кнопок не повинно змінювати налаштування пральної машини. У деяких моделях блокування залишається активним навіть після вимкнення приладу. Тобто після наступного увімкнення керування все ще буде заблоковане. Це передбачено конструкцією окремих моделей Bosch.

Як вимкнути блокування?

Для моделей, де використовується кнопка Start, її потрібно знову затиснути на 3 – 5 секунд. Після звукового сигналу символ ключа має зникнути, а кнопки знову працюватимуть. Якщо на вашій машині для активації використовуються дві кнопки, потрібно повторити ту саму комбінацію.

Водночас Bosch наголошує: спосіб залежить від моделі, тому універсальної комбінації для всіх пральних машин немає. Тож перш ніж затискати кнопки навмання, варто подивитися на панель керування або відкрити інструкцію саме до своєї моделі. Якщо поруч із кнопкою є символ ключа та напис 3 sec, це підказка, що тривале натискання використовується для керування блокуванням.