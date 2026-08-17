Рослини переживуть навіть сильну спеку: яку хитрість використовують на Сході

Спека та тривала відсутність дощів можуть швидко виснажувати рослини, особливо на відкритих і сонячних ділянках. Щоб ґрунт довше зберігав вологу та менше перегрівався, садівники дедалі частіше використовують так зване азіатське мульчування.

Цей спосіб поєднує практичну користь із декоративним оформленням саду. Для покриття ґрунту використовують каміння, гравій, гальку, пісок, кору, деревну тріску, компост та інші природні матеріали. Про переваги такого підходу пише Wprost.

Що таке азіатське мульчування?

Насправді азіатське мульчування – це не окрема технологія з чіткими правилами. Так називають спосіб оформлення саду, натхненний традиційними японськими та китайськими композиціями. Його головна особливість – акуратне поєднання різних природних матеріалів.

Вони не лише прикрашають клумби, а й створюють захисний шар для землі. Для такого мульчування можна використовувати:

дрібний гравій;

гальку та каміння;

пісок;

кору;

деревну тріску;

компост та інші органічні матеріали.

Правильно підібране покриття допомагає підкреслити форму клумби та окремих рослин, а заразом захищає ґрунт від швидкого висихання.



Що таке азіатське мульчування / Фото Unsplash

Як мульча допомагає під час спеки?

Головна перевага мульчі – вона зменшує випаровування води з поверхні землі. Завдяки цьому після поливу ґрунт довше залишається вологим, а корені рослин отримують більше часу для поглинання необхідної вологи. Крім того, захисний шар допомагає зменшити перегрів верхнього шару ґрунту.

Влітку відкрита земля під прямим сонцем може сильно нагріватися, що створює додатковий стрес для рослин. Мульча частково захищає ґрунт від різких температурних коливань. Ще один плюс – боротьба з бур'янами. Щільний шар матеріалу обмежує доступ світла до поверхні землі, тому небажаним рослинам стає складніше проростати.

Органічна мульча має додаткову перевагу. Кора, компост або перепріла деревна тріска поступово розкладаються та можуть покращувати структуру ґрунту.

Який матеріал вибрати?

Єдиного варіанту, який підійде для всіх рослин, немає. Вибір залежить від того, що саме росте на ділянці, наскільки вона сонячна та якого вигляду ви хочете досягти.

Каміння та гравій добре підходять для мінімалістичних композицій і не потребують регулярної заміни. Водночас на дуже сонячних ділянках, особливо якщо використовувати темний матеріал, вони можуть сильно нагріватися.

добре підходять для мінімалістичних композицій і не потребують регулярної заміни. Водночас на дуже сонячних ділянках, особливо якщо використовувати темний матеріал, вони можуть сильно нагріватися. Кора та деревна тріска мають природний вигляд і підходять для дерев, чагарників і багатьох багаторічних рослин. Однак таке покриття поступово розкладається, тому його доведеться час від часу поповнювати.

Для дуже спекотних і сонячних місць варто звернути увагу на світлі матеріали, які зазвичай нагріваються менше, ніж темні. Водночас під час мульчування важливо не засипати матеріалом основу рослини впритул. Біля стовбурів, пагонів і кореневої шийки краще залишати невеликий простір, щоб уникнути надмірного накопичення вологи та можливого загнивання.

Отже, мульчування може стати простим способом допомогти саду легше пережити літню спеку. А використання каміння, гравію чи органічних матеріалів дозволить не лише захистити ґрунт, а й надати ділянці більш охайного та продуманого вигляду.