Прощавайте, звичайні двері: дизайнери показали трендову альтернативу

Традиційні двері з помітними коробками, петлями та декоративними ручками поступаються місцем більш непомітним конструкціям. У сучасних інтер'єрах дедалі частіше використовують двері, які буквально зливаються зі стіною та не створюють виразної межі між приміщеннями.

Експерти Kobieta.Onet звертають увагу на зміну самого принципу оформлення житлового простору.

Що таке приховані двері?

Мовиться про так звані приховані або flush-двері – конструкції, полотно яких встановлюють врівень зі стіною. Їхньою головною особливістю є відсутність звичної помітної коробки та декоративних лиштв.

Такі двері можуть мати приховану алюмінієву коробку, невидимі петлі та магнітний замок. Саме завдяки цьому після закриття дверне полотно стає частиною стіни. Його також можна пофарбувати в той самий колір, що й стіну, або обклеїти шпалерами.



Що таке приховані двері / Фото Leaderonline

Чому дизайнери ховають дверну фурнітуру?

Одна з головних причин – прагнення зменшити кількість візуальних деталей у приміщенні. Великі ручки, петлі та лиштви створюють окремі акценти, тоді як приховані конструкції дозволяють зробити поверхню стіни більш цілісною.

Приховані петлі монтують усередині дверного полотна та коробки, тому після закриття вони практично не помітні. Подібний принцип використовують у сучасних мінімалістичних інтер'єрах, де важливо зберегти чисті лінії та мінімум зайвих деталей.

Якими стають сучасні дверні ручки?

Фурнітура також стає менш помітною. Замість великих декоративних ручок використовують прості моделі з прямими або плавно заокругленими лініями. Популярними залишаються матові поверхні та темні відтінки металу, а також варіанти, які гармоніюють з іншою фурнітурою в кімнаті. Головний принцип такого оформлення – ручка не повинна конкурувати з дверима або стіною за увагу.

Чи є в таких дверей недоліки?

Головний мінус – складніший монтаж. Якщо звичайні міжкімнатні двері можна встановити вже на завершальному етапі ремонту, то приховані конструкції потребують точного планування ще під час підготовки стін. Важливо заздалегідь передбачити конструкцію коробки, товщину оздоблення та напрямок відкривання.