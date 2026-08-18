Дизайнери визначили тренд 2026 року в ремонті, який буде модним навіть через 10 років

Мода на інтер'єри змінюється чи не щороку, однак деякі рішення залишаються актуальними значно довше. Дизайнери радять у 2026 році робити ставку не на швидкоплинні тренди, а на універсальну основу, яку легко оновлювати без нового ремонту.

Про це повідомляє видання Better Homes & Gardens.

Як створити інтер'єр, який буде залишатися актуальним роками?

Водночас експерти наголошують, що універсального інтер'єру, який гарантовано залишатиметься модним десятиліттями, не існує. Проте є принципи, які допомагають оселі не виглядати застарілою навіть після зміни кількох дизайнерських тенденцій.

Серед головних таких рішень у 2026 році:

натуральні матеріали,

тепла палітра,

якісні та зручні меблі,

продумане зберігання й декор, який можна легко змінити.

Натуральні матеріали

Одним із найбільш безпечних рішень для довготривалого ремонту залишаються дерево, камінь, кераміка, льон та інші натуральні матеріали. Вони додають інтер'єру текстури й не прив'язані до одного конкретного стилю.

Сучасні дизайнери також радять не створювати квартиру так, щоб усі предмети виглядали як частини одного набору. Поєднання різних фактур, вінтажних речей і сучасних меблів робить простір більш особистим і дозволяє легше адаптувати його до нових тенденцій.

Дизайнери віддають перевагу натуральним матеріалам / Фото Pinterest

Теплі відтінки

Ще один варіант для ремонту "на роки" – тепла нейтральна палітра. Бежеві, кремові, пісочні, карамельні та коричневі відтінки легше поєднувати з різним декором, тому змінити атмосферу кімнати можна без перефарбування всіх стін.

Водночас дизайнери радять не боятися кольору взагалі. Його краще додавати за допомогою деталей, які нескладно замінити:

штор,

подушок,

килимів,

картин або світильників.

Саме такий підхід дозволяє інтер'єру змінюватися разом із модою, не вимагаючи нового капітального ремонту.



Тепла нейтральна палітра / Фото Pinterest

Найважливіше – комфорт

Інтер'єр, який має залишатися актуальним роками, повинен бути не лише красивим, а й зручним у повсякденному житті. Тому дизайнери радять звертати увагу на ергономіку, достатню кількість місць для зберігання та меблі, якими комфортно користуватися щодня.

Вбудовані шафи, функціональні кухонні системи та грамотно організований простір не втрачають своєї цінності через зміну моди. І тут є проста логіка: якщо планування зручне, його не доведеться переробляти лише тому, що через кілька років змінилися дизайнерські тенденції.