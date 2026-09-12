Людей закликали натерти вікна цибулею: що це дає

За літо на вікнах накопичуються пил, сліди дощу та інший вуличний бруд, через що скло втрачає блиск. Для боротьби зі стійкими плямами не обов'язково одразу купувати дорогі засоби.

Один незвичайний спосіб передбачає використання звичайної цибулі. Про цей спосіб пише британське видання Express.

Як цибуля допомагає очистити вікна?

Експерт із прибирання Хіт Шоумен запропонував використовувати для очищення скла розрізану навпіл цибулину. За словами фахівця, цибуля може допомогти впоратися з повсякденним брудом і стійкими плямами на склі.

Головна перевага такого методу – доступність: цибулина є на кухні майже в кожному домі. Для очищення вікна цибулину потрібно розрізати навпіл, а потім протерти нею забруднену поверхню.

Особливу увагу варто приділити ділянкам зі стійкими плямами. Після цього експерт радить залишити цибулевий сік на склі приблизно на одну хвилину. Потім поверхню потрібно протерти вологою ганчіркою, а насамкінець відполірувати сухою тканиною з мікрофібри. Такий спосіб, за словами Шоумена, може допомогти розм'якшити залишки бруду, після чого їх буде легше видалити.

Чи справді цибуля замінить засіб для миття вікон?

Експерт не радить сприймати цей лайфхак як повноцінну заміну ретельному миттю. Його можна використовувати як простий бюджетний спосіб для видалення окремих плям або підтримання чистоти скла між генеральними прибираннями.

Водночас перед застосуванням будь-якого домашнього засобу варто перевірити його на невеликій непомітній ділянці поверхні. Також після очищення скло необхідно добре витерти, щоб на ньому не залишалися сліди.



Чи справді цибуля замінить засіб для миття вікон / Фото Unsplash

Чим ще можна помити вікна?

Цибуля – не єдиний бюджетний засіб, який використовують для догляду за склом. Один із найпоширеніших домашніх варіантів – розчин оцту з водою. Його наносять на скло, після чого поверхню протирають чистою тканиною або мікрофіброю.

Однак концентрацію оцту краще не робити надмірною, а сам розчин не варто використовувати на поверхнях, для яких виробник не рекомендує кислотні засоби. Для звичайного миття вікон найважливіше не лише вибрати засіб, а й правильно витерти скло. Саме чиста мікрофібра та ретельне полірування допомагають зменшити кількість розводів.