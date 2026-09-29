Трендові квіти сезону: як змусити жоржини цвісти всю осінь

Жоржини належать до тих садових квітів, які можуть прикрашати клумбу аж до пізньої осені. Вони добре підходять для створення яскравих осінніх композицій, однак для тривалого цвітіння рослинам потрібен регулярний догляд. Є одна проста процедура, яку варто виконувати протягом усього сезону.

Що саме допомагає жоржинам формувати нові бутони та довше залишатися декоративними – розкаже Woman & Home.

Чому потрібно видаляти зів'ялі квіти?

Коли суцвіття жоржини відцвітає, його не варто залишати на кущі. Видалення таких квітів, відоме як декапітація або видалення відцвілих суцвіть, спрямовує ресурси рослини на формування нових бутонів, а не на утворення насіння. Особливо актуально це наприкінці вересня, коли жоржини ще можуть активно цвісти, але світловий день скорочується, а температура поступово падає.

Як правильно обрізати жоржини?

Просто зрізати суху квіткову голівку недостатньо. Спочатку потрібно знайти суцвіття, яке втратило свіжий вигляд, засохло або почало в'янути. Далі потрібно простежити за квітконосом униз до місця, де він з'єднується зі стеблом або листям. Саме там варто зробити зріз.

Такий спосіб дозволяє прибрати не лише відцвілу квітку, а й частину стебла, на якому вона розташована. Нові пагони та бутони при цьому отримують більше простору для розвитку.



Що саме допомагає жоржинам формувати нові бутони / Фото Unsplash

Чи можна обрізати жоржини восени?

Регулярне видалення відцвілих суцвіть можна продовжувати, поки рослина активно формує нові квіти. Однак із настанням заморозків ситуація змінюється.

Важливо! Жоржини не є морозостійкими, тому мінусові температури можуть пошкодити їхнє листя та надземну частину. Після перших заморозків садівникам потрібно подбати про бульби. Залежно від клімату їх можна залишити в ґрунті або викопати та перенести на зимове зберігання в сухе місце, захищене від морозу.

Як зберегти жоржини до наступного сезону?

Якщо бульби викопують, їх спочатку очищають від зайвого ґрунту та дають їм підсохнути. Потім посадковий матеріал зберігають у прохолодному місці, де немає ризику замерзання. Важливо не допускати ані промерзання бульб, ані надмірної вологості, оскільки це може призвести до їх загнивання.

Тож поки жоржини продовжують цвісти, варто регулярно видаляти відцвілі суцвіття. А коли прийдуть перші заморозки – подбати про бульби, щоб наступного року ці яскраві квіти знову прикрашали сад.