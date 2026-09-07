Весь урожай під загрозою: українців попередили про небезпечного шкідника

Мешканців Волинської області закликають уважніше оглянути посадки картоплі та інших пасльонових культур. Фахівці попереджають про ризик поширення картопляної молі – небезпечного шкідника, який може завдати шкоди врожаю не лише на грядках, а й під час зберігання.

Як пишуть фахівці Держпродспоживслужби, основну небезпеку становлять гусениці картопляної молі. Вони живляться листям і стеблами рослин, а також можуть проникати в бульби. Усередині картоплі шкідник прокладає ходи, через які пошкоджені тканини можуть уражатися інфекціями та починати гнити.

Гусениця харчується листям і бульбами, прокладає ходи та спричиняє гниття – урожай може загинути прямо в полі або під час зберігання,

– попередили фахівці.

Як розпізнати небезпечного шкідника?

Виявити картопляну міль можна за характерними ознаками.

На листі та стеблах рослин можуть з'являтися звивисті пошкодження. На бульбах помітні отвори, а всередині – ходи, прокладені гусеницями. Ще одна ознака – поява невеликих метеликів. Якщо струсити рослину, дорослі особини можуть вилітати з посадок.

Фахівці радять не залишати без уваги навіть незначні пошкодження, адже шкідник здатен продовжувати розмножуватися і шкодити врожаю вже після збирання картоплі.



Як розпізнати небезпечного шкідника / Фото Unsplash

Як захистити картоплю?

Щоб зменшити ризик поширення картопляної молі, рекомендують:

використовувати лише здоровий посадковий матеріал;

своєчасно видаляти та відбраковувати пошкоджені бульби;

регулярно оглядати рослини протягом сезону;

уважно перевіряти картоплю під час зберігання;

не допускати потрапляння заражених бульб до сховища.

За виявлення шкідника для захисту насаджень можуть застосовувати інсектициди. Особливу увагу фахівці радять приділяти періоду появи дорослих метеликів та гусениць. Тож власникам городів на Волині радять уже зараз перевірити картоплю та інші пасльонові культури, аби вчасно помітити небезпечного шкідника й не втратити частину врожаю.