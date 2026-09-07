Мороз не страшний: чим утеплити старі дерев’яні вікна, щоб зберегти тепло в оселі

З настанням холодів втрати тепла через старі дерев'яні вікна та двері стають особливо відчутними. Навіть якщо опалення працює справно, протяги через щілини можуть зробити кімнати значно холоднішими. Водночас не завжди потрібно одразу міняти старі конструкції – перед зимою їх можна недорого утеплити власноруч.

24 Канал розкаже, як підготувати будинок до холодів.

Як підготувати дерев'яні вікна?

Перед утепленням вікна потрібно ретельно оглянути. Особливу увагу варто звернути на місця, де рами прилягають одна до одної, а також на стики скла з деревом і щілини між рамою та стіною. Спочатку поверхні слід очистити від пилу, бруду та старої фарби, яка відшаровується. Якщо деревина волога, її необхідно добре просушити.

Для невеликих щілин між рамами можна використати самоклейний ущільнювач із гуми або поролону. Його наклеюють на суху та чисту поверхню в місцях прилягання стулок. Ще один простий варіант – паперовий або малярний скотч. Він допоможе перекрити невеликі щілини, через які проходить холодне повітря. Однак такий спосіб радше підходить як тимчасове рішення.

Чим закрити великі щілини?

Якщо між дерев'яними елементами є помітні зазори, одного ущільнювача може бути недостатньо. У таких випадках щілини спочатку заповнюють матеріалом, а зверху герметизують. Для цього можна використовувати акриловий герметик – особливо для внутрішніх стиків. Він добре підходить для невеликих нерухомих щілин і після висихання його можна пофарбувати.

Якщо щілина дуже велика, її спочатку заповнюють відповідним матеріалом, а потім закривають герметиком. Важливо не залишати порожнини, через які холодне повітря зможе потрапляти до приміщення. Окремо варто перевірити місце між віконною рамою та стіною. Якщо там є продування, проблему краще усунути саме в цьому стику, адже просте заклеювання рами не завжди допоможе.



Як утеплити дерев'яні вікна / Фото Unsplash

Як утеплити двері?

Через щілини навколо старих дверей у приміщення також може потрапляти холодне повітря. Найпростіший спосіб боротьби з протягами – встановити ущільнювач по периметру дверного полотна. Перед його наклеюванням поверхню потрібно очистити та знежирити.

Ущільнювач має щільно прилягати до дверної коробки, але не заважати дверям нормально зачинятися. Особливу увагу слід приділити нижній частині дверей. Якщо між полотном і підлогою залишається великий зазор, його можна закрити:

спеціальним дверним ущільнювачем,

щітковим валиком.

Для старих вхідних дверей додатково можна використати теплоізоляційне полотно чи інший утеплювальний матеріал, закріпивши його на внутрішній стороні дверей.



Що варто знати про утеплення дверей / Фото Unsplash

Що зробити перед зимою?

Щоб утеплення було ефективним, не варто обмежуватися лише заклеюванням очевидних щілин. Перед початком холодів бажано перевірити всі місця стиків вікон і дверей. Виявити протяг можна навіть без спеціального обладнання: достатньо в холодну погоду провести рукою вздовж стиків або скористатися тонкою смужкою паперу.

Якщо вона помітно рухається від потоку повітря, це місце потребує додаткової ізоляції. Правильно підібраний ущільнювач, герметизація щілин і утеплення дверей допоможуть зменшити протяги та втрати тепла. А головне – підготувати старі вікна й двері до холодів можна без значних витрат і складного ремонту.