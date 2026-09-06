Перець почне червоніти швидше: що терміново зробити з кущами у вересні

У вересні кущі солодкого перцю потребують особливої уваги. Якщо на рослинах залишилося багато зелених плодів, зайві пагони та нові квіти можуть лише відтягувати їхнє дозрівання. Городникам радять провести просте формування кущів, щоб спрямувати сили рослини на вже сформований урожай.

Досвідчена городниця та блогерка Надія Підлісняк у відео на YouTube-каналі "Дім та присадибна ділянка" показала, як доглядає за перцем на початку осені.

За її словами, наприкінці сезону не варто залишати кущ надто загущеним. Насамперед потрібно прибрати пасинки та пагони всередині рослини, якщо на них немає зав'язей або плодів.

Для того, щоб плоди почали червоніти, їм потрібне пряме сонячне світло,

– зазначила городниця.

Які пагони перцю потрібно видалити у вересні?

Починати варто з пагонів, які вже навряд чи встигнуть дати повноцінний урожай до холодів. Особливу увагу слід приділити порожнім пасинкам, які ростуть усередині куща та загущують його. Такі пагони створюють зайву тінь, а рослина продовжує витрачати на них поживні речовини.

Якщо на пасинку немає сформованих плодів або перспективної зав'язі, його можна акуратно видалити. Водночас усі вже сформовані перці потрібно залишити на кущі – саме на їхнє наливання та дозрівання варто спрямувати ресурси рослини.

Залишаємо буквально ось пару листочків і забираємо верхівки. Нам потрібно, щоб ці перчики, які тут є, вони вже налилися і почервоніли,

– пояснила Надія Підлісняк.

Чому у вересні варто прибрати нові квіти?

На початку осені перець може продовжувати цвісти та утворювати нові зав'язі. Проте в багатьох регіонах часу до стабільного похолодання вже недостатньо, щоб такі плоди встигли повноцінно вирости та дозріти. Тому городниця радить видаляти нові бутони та квіти, особливо на верхівках куща.

За її словами, рослина витрачає частину сил на нове цвітіння, хоча наприкінці сезону важливіше дати можливість уже наявним плодам набрати масу. Також рекомендується прищипнути верхівку куща. Це допомагає зупинити активне нарощування нових пагонів і цвітіння.

Після видалення зайвих пагонів кущ стає менш загущеним, а плоди отримують більше світла та краще провітрюються. Саме тому восени особливо важливо не залишати на рослині велику кількість непотрібної зеленої маси.



Що зробити з перцем у вересні / Фото Unsplash

Сформованим плодам потрібен час, тепло та сприятливі умови, щоб перейти від зеленої технічної стиглості до характерного для сорту забарвлення. У результаті після такого формування на кущі залишаються переважно ті плоди, які мають шанси дозріти до приходу холодів. Городниця наголошує, що після обрізки сонячні промені краще потрапляють безпосередньо на перці, тому вони можуть швидше змінювати колір.