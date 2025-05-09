5 способів зробити кухню візуально більшою

Часто кухні у квартирах невеликі. Крім того, там треба розмістити чимало меблів та побутової техніки. Тому, щоб простір не виглядав захаращено, варто все правильно розставити.

Як розставити меблі та техніку, щоб кухня здавалася більшою, – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Що зробити, щоб кухня здавалася більшою

Засновник компанії Cookology Ендрю Райт поділився порадами, як зробити так, щоб кухня здавалася більшою. Так, він рекомендує користуватися "правилом трикутника", а також перевіреними порадами, за допомогою яких кухню можна зробити візуально більшою.

"Правило трикутника"

Райт пояснив, що "правило трикутника" досить просте. Так, кухню варто розділити на 3 зони: приготування їжі, сервірування страв, миття посуду. Це дозволяє створити уявний трикутник.

За словами експерта, кожна зона повинна бути якомога ближчою до іншої. Це робить кухню набагато ефективнішою, адже розмістивши зони, які найбільше використовуються, поруч, то можна зменшити обсяг роботи для всіх процесів. Крім того, такий спосіб дозволяє зробити кухню візуально просторішою.

Чиста кухня

Щоб кухня здавалася просторішою, слід підтримувати її у чистоті та порядку. Не заставляйте усі полиці різним непотребом, кухонними речами чи побутовою технікою. Організуйте шафи для зберігання усіх необхідних речей, а стільниці – залиште пустими або ж з мінімальним приладдям.



Як зробити кухню візуально більшою / Фото Unsplash

Природне світло

Природне світло може створити дива і візуально збільшити простір кімнати. Не забувайте відкривати штори та жалюзі, щоб денне світло наповнювало кухню.

Якщо природного світла замало, то для кухні варто обирати світлі кольори, щоб кімната здавалася більшою за рахунок світлих тонів.

Підсвітка на шафах

Додаткова підсвітка на шафах має важливе значення. Оскільки меблі можуть створювати додаткові тіні, які візуально зменшують кімнату, то варто додати підсвітку. Легке світло під шафою буде створювати ілюзію простору та додасть шарму.

Настільна техніка

Багато хто вважає, що на маленькій кухні немає місця для дрібної побутової техніки. Втім, це не зовсім так. Звісно, якщо приладів забагато, то це буде захаращувати простір та робитиме кімнату меншою. Однак від тостера, чайника чи мікрохвильової печі, які стоятимуть на стільниці, кімната точно не буде ставати меншою.

Головне, щоб кухня була функціональною та мала усе необхідне для зручного процесу приготування їжі.