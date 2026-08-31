Один рух секатором – і врожаю не буде: які дерева не можна обрізати восени

Багато хто вважає, що з настанням холодів обов'язково треба брати до рук секатор та обрізати дерева. Однак радикальна обрізка плодових дерев може послабити рослини перед зимою та призвести до підмерзання молодих пагонів.

Агроном, городник і автор YouTube-каналу "Дача агронома" Ігор попереджає: не всі дерева варто обрізати восени.

Які дерева не можна сильно обрізати на початку осені?

За словами фахівця, правило стосується всіх плодових дерев, зокрема:

яблунь,

груш,

слив,

вишень та інших культур.

Відразу після збору врожаю не варто проводити радикальну обрізку старих гілок. Водночас літня та зимова обрізка мають різне призначення.

Влітку ми обрізаємо однорічний приріст. Тобто ті гілочки, що відросли в цьому році. Ми робимо це для того, щоб покращити освітлення крони, зробити його більш рівномірним і щоб не було загущення. А зимова обрізка – це ми вже формуємо крону,

– пояснив агроном.

Саме тому після завершення плодоношення краще не поспішати із секатором і не видаляти масово старші частини дерева.

Що варто знати про осінню обрізку дерев: дивіться відео

Чому обрізка плодових дерев наприкінці літа небезпечна?

Сильна обрізка може спровокувати активний ріст нових пагонів. Після видалення старшої деревини на рослині прокидаються сплячі бруньки, які починають формувати молодий приріст. Проблема в тому, що до перших морозів такі пагони можуть не встигнути повністю визріти та зміцніти.

Коли ми обрізаємо деревину, яка старша, ніж один рік, дуже сильно прокидаються сплячі бруньки, почнуть рости нові паростки. Вони не зупинять свій розвиток до морозів, а залишаться молодими, невизрілими, тому вони з більшою ймовірністю просто підмерзнуть,

– попередив фахівець.

Підмерзлі пагони можуть стати проблемою вже наступної весни. Пошкоджені частини рослини більш вразливі до хвороб і шкідників.

Як осіння обрізка впливає на майбутній урожай?

Восени плодові дерева проходять важливий етап підготовки до зими. Перед листопадом рослина поступово переміщує поживні речовини з листя до інших частин. За словами агронома, накопичені ресурси використовуються для формування плодових бруньок і підготовки деревини до холодів.

"Восени дерево, перше ніж скидати листя, забирає з них всі корисні речовини, мікро- і макроелементи і закладає в плодові бруньки та в деревину, щоб гарно зимувати", – зазначив Ігор.

Надто сильна обрізка в цей період може зменшити можливості дерева накопичити необхідний запас поживних речовин.

Коли краще обрізати плодові дерева?

Агроном радить відкласти радикальну обрізку до моменту, коли дерево повністю завершить активні сезонні процеси. Найкраще дочекатися, поки рослина скине листя та перейде в стан зимового спокою.

Для всіх плодових дерев рекомендація одна: не проводьте обрізку в кінці літа. Дочекайтеся, поки дерево скине листя, відправиться на зимовий спокій і потім вже обрізайте як завгодно,

– порадив фахівець.

При цьому чекати обов'язково до ранньої весни не потрібно. За словами експерта, обрізку можна починати восени, але лише після того, як дерево повноцінно підготується до зимового періоду.