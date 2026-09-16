Остаточно вийшли з моди та вважаються несмаком: що обирають дизайнери замість жалюзі

Металеві жалюзі, які ще донедавна були звичним рішенням для багатьох квартир і будинків, поступаються місцем іншим системам. Сучасні варіанти дозволяють не лише контролювати кількість світла, а й краще вписуються в інтер’єр та можуть додатково захищати приміщення від спеки.

Про популярні альтернативи жалюзі пише Dobrzemieszkaj.

Які варіанти набирають популярності?

Тканинні ролети стали одним із найпоширеніших варіантів для житлових приміщень. Вони можуть бути нейтральними та майже непомітними або, навпаки, стати яскравим акцентом кімнати.

Для вітальні чи кухні можна обрати напівпрозору тканину, яка пропускає денне світло.

Для спальні підійдуть моделі blackout, здатні значно обмежувати проникнення сонячних променів.

Касетні ролети щільно прилягають до вікна, а бічні планки утримують полотно на місці та допомагають йому плавно рухатися. Така конструкція допомагає зменшити проникнення світла з боків. Саме тому касетні ролети можуть бути практичним вибором для спалень, дитячих кімнат та інших приміщень, де важливе затемнення.



Касетні ролети можуть добре затемнити приміщення / Фото Unsplash

Плісе вирізняються можливістю регулювати, яку саме частину вікна потрібно закрити. Полотно можна переміщувати як зверху вниз, так і навпаки. Це особливо зручно на нижніх поверхах:

нижню частину вікна можна закрити від сторонніх поглядів,

а верхню – залишити відкритою для денного світла.

Крім того, плісе підходять для мансардних, трапецієподібних та інших нестандартних вікон.



Плісе вирізняються можливістю регулювати, яку саме частину вікна потрібно закрити / Фото Unsplash

Які ролети обрати для себе?

Якщо квартира розташована на першому поверсі або навпроти є сусідні будинки, важливо подбати про приватність. У цьому допоможуть плісе та тканинні ролети. Їх можна опускати лише на частину вікна, тому кімната залишатиметься світлою, а перехожі чи сусіди не бачитимуть, що відбувається всередині.

Для спальні краще обирати щільніші тканини, які пропускають менше світла. А для вітальні підійдуть легші варіанти, що захищають від поглядів, але не затемнюють кімнату.