3,5-метрова акула застрягла у міському каналі: подивитися на неї прийшли 600 тисяч людей

Звичайний парк у південнокорейському Пусані за кілька днів перетворився на місце, куди десятками тисяч їдуть заради одного "мешканця". У вузькому штучному каналі плаває 3,5-метрова акула, яка запливла сюди з моря – і досі не змогла повернутися назад.

Її помітили у Північному порту Пусана 18 вересня. Місцеві швидко дали акулі ім'я Букан-і, а вже до вечора 28 вересня подивитися на неї прийшли понад 600 тисяч людей, – пише Korea Times.

Для порівняння, у звичайний святковий день парк відвідували близько 2 тисяч людей. Особливо людно було під час свят Чхусок: лише за чотири дні парк прийняв понад 480 тисяч відвідувачів.

Люди вишиковувалися вздовж каналу, щоб побачити плавець акули над водою, а Букан-і тим часом стала настільки впізнаваною, що Пусан вирішив надати їй офіційний статус. Та історія, яка для міста перетворилася майже на туристичний феномен, для самої акули значно менш весела. Вона вже понад десять днів залишається у вузькому каналі, де можливості нормально плавати й шукати їжу обмежені.

Як одна акула привела до міського парку понад 600 тисяч людей?

Букан-і вперше помітили 18 вересня у штучному каналі Північного порту. Її ім'я утворили від корейської назви порту Bukhang і звичного корейського суфікса "-i".

Нова амбасадорка міста Пусан / Фото Korea Times

Кількість охочих побачити незвичного гостя почала зростати майже щодня. 24 вересня до парку прийшла 101 тисяча людей, наступного дня – 136 тисяч, 26 вересня – 140 тисяч, а ще через день – 106 тисяч.

Навіть після завершення святкового періоду інтерес не зник: 28 вересня до вечора на акулу прийшли подивитися ще близько 38 тисяч людей.

Пусан вирішив скористатися несподіваною популярністю. Місто провело опитування в Instagram, чи варто зробити Букан-і почесною рекламною амбасадоркою. У голосуванні взяли участь близько 8,2 тисячі людей, і 91% підтримали цю ідею.

29 вересня влада оголосила, що акула офіційно отримає статус почесної амбасадорки Пусана. Для неї навіть вигадали окреме жартівливе звання – "Shafluencer", утворене від shark та influencer. Втім, залишати нового символа міста у каналі ніхто не планує.

Фахівці Національного інституту рибальства після огляду повідомили, що активність і дихання акули залишаються стабільними. Однак вузький канал обмежує її рух і можливості для живлення, а тривале перебування там може поступово виснажити тварину, – повідомляє влада Пусана.

Чому акулу досі не можуть повернути у відкрите море?

Перші спроби змусити Букан-і залишити канал робили ще після її появи, але операцію зупинили, щоб не нашкодити тварині. 29 вересня рятувальники перейшли до значно масштабнішої операції. У каналі працювали п'ять суден, а за акулою спрямовували потужні струмені води, намагаючись поступово відтіснити її у бік відкритого моря.

Ідея полягала не в тому, щоб ловити чи фізично тягнути акулу. Потік води мав створити напрямок, яким вона могла б самостійно вийти з каналу. За основу взяли схожий випадок 2004 року в американському Массачусетсі, де таким способом допомагали вибратися білій акулі, що опинилася у солоному болоті. Однак Букан-і виявилася не надто поступливою.

Коли човни наближалися, акула притискалася ближче до країв каналу й уникала струменів води. Після приблизно п'яти годин операцію припинили – повернути її у море так і не вдалося. Тепер рятувальники готують "план Б". Для каналу виготовляють великий спеціальний невід, яким планують перекрити ділянки, через які Букан-і вислизала від човнів.

Нову спробу повернути її до відкритого моря планують провести на початку жовтня. А поки акула залишається у тому самому каналі, де менш ніж за два тижні встигла перетворити звичайний прибережний парк Пусана на місце, куди прийшли понад 600 тисяч людей.