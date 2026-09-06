"Анаконда" на глибині 10 метрів: що знайшов дайвер у затопленому кар'єрі під Дніпром

Новомиколаївський гранітний кар'єр, що на Дніпропетровщині, давно має славу культового місця для дайверів з усієї країни. На його дні ентузіасти створили дивовижний підводний музей: на глибині від кількох до майже 50 метрів спочивають затоплені ретро-автомобілі, мотоцикли, кабіна вантажівки та навіть мікроавтобус.

Проте чергове занурення подарувало аквалангістам емоції, яких не передбачить жоден план тренувань.

Неочікувана засідка в ретро-техніці

Опустившись на скелястий виступ на глибині близько 10 метрів, дайвер досліджував черговий вінтажний експонат. Коли він підняв масивну кришку, тому помітив змію, яка ховалася від людських очей.

Зустріч із холоднокровним мешканцем автор зафіксував на екшн-камеру.

Зустріч дайвера з "анакондою": дивіться відео

Що відомо про підводного вужа?

Насправді "анакондою" виявився звичайний водяний вуж. Він абсолютно безпечний для людей, не має отрути та ніколи не нападає першим. Дорослі особини можуть виростати до 1,3 – 1,5 метра в довжину.

На відміну від звичайного вужа з жовтими "вушками", водяний вуж має характерний шаховий візерунок на лусці й проводить більшу частину життя у воді, пірнаючи на солідну глибину в пошуках бичків, дрібної риби та раків.