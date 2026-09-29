Він росте заввишки з 10-поверхівку та живе 400 років: усередині – крихітні "вертольоти"

Платан легко не помітити серед інших великих дерев, поки не подивишся на нього уважніше. Він може виростати приблизно до висоти 10-поверхового будинку, жити кілька сотень років і щороку скидати сотні крилатих насінин, які обертаються у повітрі, наче маленькі вертольоти.

Саме ця здатність насіння повільно кружляти під час падіння робить платан особливо впізнаваним восени. Але цікавіший він не лише цим, зазначає Discover wildlife.

Це витривале дерево, яке добре переносить міські умови і може виявитися важливим у майбутньому, коли клімат стане теплішим і сухішим. У Великій Британії платан довгий час сприймали трохи неоднозначно, бо він не є місцевим видом. Вважається, що його завезли з материкової Європи приблизно у XVI столітті. Через це його екологічну та ландшафтну цінність часто недооцінювали.

Чому платан вважають справжнім велетнем?

Дорослий платан може виростати на десятки метрів угору й жити близько 400 років. За сприятливих умов це велике, масивне дерево з широкою кроною, яке здатне десятиліттями залишатися помітною частиною ландшафту.

Особливо легко впізнати його восени. У цей час дерево скидає крилате насіння, яке під час падіння починає обертатися. Така форма допомагає насінинам відлітати далі від материнського дерева й заселяти нові ділянки. Саме через ці маленькі "вертольоти" платан часто добре поширюється без допомоги людини.

Платан – дивовижне дерево / Фото Unspash

Чому інтерес до платанів може зрости?

Протягом багатьох років платани не завжди охоче використовували в озелененні, особливо там, де перевагу надавали місцевим видам. Однак ставлення поступово змінюється. Платани добре переносять складні умови, можуть рости в містах і вважаються досить стійкими до змін довкілля. Саме ця витривалість може стати їхньою головною перевагою у майбутньому.

На тлі зміни клімату дерева, які здатні витримувати спеку, посуху й нестабільні умови, стають дедалі важливішими для міських парків і зелених зон. Тож дерево, яке довгий час сприймали просто як чужоземний вид із кумедним крилатим насінням, може виявитися значно ціннішим для майбутніх ландшафтів.