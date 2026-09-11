Молот Тора, злитки та монети англосаксів: як данець знайшов 1000-річний скарб прямо у дворі

Звичайні будівельні роботи біля будинку в данському містечку Ребільд обернулися відкриттям, гідним історичного блокбастера.

Господар садиби вирішив оновити терасу на задньому подвір'ї та взявся копати ґрунт, коли лезо лопати вперлося в стародавню кераміку. Під шаром землі виявився гігантський скарб епохи вікінгів вагою 18,5 кілограма, закопаний у землю приблизно тисячу років тому, розповідає NOS.

Глиняний глечик, набитий коштовностями

Чоловік власноруч підняв на поверхню близько 700 окремих ювелірних виробів, злитків і фрагментів металу. Близько 320 предметів загальною масою 6,4 кілограма непорушно лежали всередині масивного глиняного глечика, в якому їх первинно сховали в землю.

Решта понад 12 кілограмів срібла з часом була розтягнута ґрунтовими водами та тиском землі навколо епіцентру знахідки.

Коштовна знахідка у дворі / Фото NOS

Молот Тора та географія походів

Склад знайденого скарбу вражає широтою міжнародних зв'язків скандинавських мореплавців і буквально малює карту їхніх далеких походів. Поміж масивних литих злитків та витончених плетених браслетів науковці розгледіли 47 цілих монет і сотні уламків платіжного срібла.

Справжнім ключем до датування стали рідкісні англосаксонські пенні часів короля Едварда Старшого, сина легендарного Альфреда Великого, які дозволили дослідникам безпомилково віднести сховок до буремного початку X століття. Поруч із британськими монетами мерехтіли викарбувані арабською в'яззю срібні дирхами – яскраве свідчення того, наскільки вільно вікінги курсували річковими торговельними артеріями аж до багатих ринків Багдадського халіфату.

Особливе місце серед розсипу металу посідає крихітний культовий підвісок у формі Молота Тора, сакральний Мйольнір, який служив власнику грізним оберегом у смертельних битвах. Левову ж частку знахідки складав так званий "хаксільвер" – понівечені сокирою браслети, персні та злитки, якими скандинавські воїни розплачувалися виключно на вагу.

Тепер безцінні артефакти вирушають до лабораторій провідних реставраторів Данії для дбайливого розчищення, а сам власник садиби, за місцевим законом про національну спадщину Danefæ, незабаром отримає солідну винагороду за відкриття століття.