У самому центрі сучасної Москви, на Тверській площі, височіє масивний кінний монумент, встановлений у 1954 році. Бронзовий вершник у важких обладунках владно простягає руку, ніби вказуючи, де саме має постати нова столиця. Це Юрій Долгорукий – канонізований російською історіографією "засновник Москви" та ікона тамтешньої державності.

Проте історична реальність, скрупульозно зафіксована у давньоруських літописах ХІІ століття, малює зовсім інший портрет цієї людини. Парадокс полягає в тому, що сам Юрій Володимирович ніколи не вважав заліські землі своїм головним здобутком. Усе його життя, всі політичні та військові ресурси були підпорядковані єдиній меті – здобути великокняжий престол у золотоверхому Києві, наголошує 24 Канал.

Для сьомого сина видатного київського князя Володимира Мономаха Ростово-Суздальська земля, куди його відправили на князювання, була багатою, але периферійною територією. У системі династичного старшинства Рюриковичів (так званому "лествичному праві") справжнім мірилом влади, престижу та легітимності був виключно Київ. Залісся з його фіно-угорським населенням, зокрема племенем меря, попри активне будівництво нових міст, не мало для Юрія сакральної цінності. Навіть перша літописна згадка про Москву під 1147 роком – це не закладення великого міста, а лише запрошення союзника, сіверського князя Святослава Ольговича, на локальний бенкет: "Прийди до мене, брате, в Московь".

Своє історичне прізвисько "Долгорукий" князь отримав пізніше, і воно мало радше негативну конотацію. Літописці так охарактеризували його невгамовну жагу втручатися у справи далеких від Суздаля південних князівств та постійні спроби "простягнути руки" до київського престолу. Юрій витратив десятиліття на виснажливі міжусобні війни зі своїм племінником Ізяславом Мстиславичем, який користувався значно більшою підтримкою киян. Долгорукий тричі захоплював Київ – у 1149, 1150 та, остаточно, у 1155 році. Здобувши омріяну столицю втретє, він залишився в ній до самого свого останнього подиху, навіть не підозрюючи, що це місто стане для нього фатальною пасткою.

Зіткнення політичних культур: чому Київ не прийняв Долгорукого

Кияни відповідали суздальському князю відвертою ворожістю. І справа була не лише у військовому протистоянні, а у фундаментальній різниці політичних культур. Південна Русь, і Київ зокрема, мали давні традиції віча – міських зборів, з якими князі змушені були рахуватися. Київське боярство було потужною політичною силою, що могла як запросити князя на престол, так і вигнати його. Натомість Юрій Долгорукий приніс із собою північну, суздальську модель управління, яка тяжіла до жорсткого авторитаризму та ігнорування місцевих еліт.

Разом із Юрієм до Києва прибула численна суздальська свита. Літописи свідчать, що нові адміністратори почали безсоромно збагачуватися, встановлювати непомірні побори та порушувати звичний правовий уклад. Політична атмосфера в місті ставала дедалі густішою. Кияни сприймали Долгорукого як чужинця та узурпатора, який силою нав'язав їм свою владу. Напруга висіла в повітрі, і розв'язка цього конфлікту була лише питанням часу.



Юрія Долгорукого сприймали як чужинця й узурпатора / Фото Wikimedia

Фінал драми розігрався навесні 1157 року. Іпатіївський літопис, який є головним джерелом тих подій, фіксує хронологію дуже чітко. 10 травня Юрій Долгорукий був запрошений на бенкет до впливового київського осмника (посадовця, що відав збором податків) на ім'я Петрило. Після застілля князю раптово стало зле. Хвороба розвивалася стрімко, і вже 15 травня 1157 року Великий князь Київський помер.

Хоча літописець прямо не вживає слова "отруєння", сучасні історики та дослідники давньоруських текстів вважають цю версію найбільш вірогідною. Раптова хвороба після бенкету в домі місцевого боярина, на тлі тотальної ненависті містян до князя, виглядає як класичний політичний атентат ХІІ століття. Київська еліта, вочевидь, знайшла радикальний спосіб позбутися небажаного правителя.

Гнів натовпу та очищення столиці

Те, що відбулося одразу після смерті Юрія, є найкращим доказом того, наскільки сильно кияни його ненавиділи. Замість традиційної жалоби за Великим князем, столиця Русі вибухнула масштабним антисуздальським повстанням. Містяни, дізнавшись про смерть правителя, взялися за зброю.

Літописець з тривогою описує масштаби народного гніву: кияни розгромили двори Юрія в самому місті, а потім рушили за Дніпро, де розграбували його розкішну заміську резиденцію, яку князь самовпевнено назвав "Рай". Але майновим погромом справа не обмежилася. Натовп влаштував жорстоку розправу, перебивши суздальських бояр, дружинників та купців, які прийшли з Долгоруким із півночі. Їхнє майно було конфісковане, а ті, кому пощастило вижити, змушені були рятуватися втечею. Це був свідомий і кривавий акт політичного очищення Києва від окупаційної, як би ми сказали сьогодні, адміністрації.

Попри тотальну ненависть містян, ховали Юрія за встановленим княжим протоколом. Його тіло відвезли до заміської резиденції – у церкву Спаса на Берестові, яка була традиційною родинною усипальницею Мономаховичів. Проте символічно, що князь, який усе життя так відчайдушно рвався до влади в Києві, знайшов свій останній спочинок за мурами самого міста.

Остання зупинка: архітектурна перлина на Берестові

Церква Спаса на Берестові, розташована безпосередньо за мурами Києво-Печерського монастиря, була збудована наприкінці ХІ – на початку ХІІ століття за ініціативи Володимира Мономаха. Саме тут, у прохолодному напівмороці храму, подалі від центру міста, яке його відторгнуло, і поховали Юрія Долгорукого. Пізніше тут упокоївся і його син Гліб, який також помер у Києві за дуже підозрілих обставин, що нагадували отруєння.



Юрія Долгорукого поховали у церкві Спаса на Берестові / Фото Wikipedia

Сам храм є унікальною пам'яткою давньоруської архітектури. Попри руйнування під час монгольської навали 1240 року, він зберіг автентичну кладку з плінфи (широкої плоскої цегли) та фрагменти фресок княжої доби. У 1640-х роках видатний київський митрополит Петро Могила відновив зруйновану церкву, запросивши грецьких майстрів, які розписали її унікальними фресками. Нині ця церква є невіддільною частиною комплексу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Радянський міф та таємниця порожнього саркофага

Століттями могила Долгорукого не викликала особливого інтересу, аж поки у середині ХХ століття за неї не взялася радянська ідеологічна машина. У 1947 році Радянський Союз з безпрецедентним розмахом святкував 800-річчя заснування Москви. Сталінському режиму, який після Другої світової війни активно конструював російськоцентричний історичний наратив, був потрібен потужний матеріальний символ тяглості влади від київських князів до Кремля.

Тоді ж радянське керівництво вирішило перетворити церкву Спаса на Берестові на місце ідеологічного паломництва. За проєктом архітектора Авраама Мілецького всередині храму було встановлено масивний символічний саркофаг із чорного лабрадориту, стилізований під давньоруську гробницю. На ньому викарбували пафосний напис про те, що тут спочиває "засновник Москви".

Проте справжня наука часто руйнує ідеологічні конструкції. У 1989 – 1990 роках український археолог Віктор Харламов проводив ґрунтовні розкопки всередині храму Спаса на Берестові. На дослідників чекав приголомшливий сюрприз: ймовірне місце поховання князя, над яким височів радянський монумент, виявилося кенотафом – порожньою могилою. Жодних останків Юрія Долгорукого під гранітною плитою не було.



Символічний саркофаг Юрія Долгорукого у Києві / Фото Radio Svoboda

Куди зникли кістки князя? Історики та археологи припускають кілька реалістичних сценаріїв. Поховання могло бути знищене під час взяття Києва ордами Батия у 1240 році, коли храм зазнав катастрофічних руйнувань. Інша версія – останки були втрачені під час масштабних будівельних та реставраційних робіт у XVII столітті за часів Петра Могили, коли рівень підлоги змінювався, а завали розчищалися. Під час розкопок Харламова у храмі дійсно знайшли інші поховання у шиферних саркофагах, проте жоден зі знайдених кістяків неможливо науково ідентифікувати як останки Юрія Долгорукого. Усі спроби російської преси у 1990-х роках заявити про "знайдення справжніх мощей засновника Москви" так і залишилися газетними сенсаціями, не підтвердженими серйозною антропологічною експертизою.

Культурна дипломатія та історична справедливість

Історія Юрія Долгорукого – це блискуча ілюстрація того, як історична реальність розходиться з імперськими міфами. Князь, який став головним символом російської столиці, насправді прагнув правити в Києві, був відторгнутий місцевим населенням і розчинився в київській землі без сліду, не залишивши по собі навіть кісток.

У новітній історії цей парадокс продовжував турбувати російські політичні еліти. У 1990-х та на початку 2000-х років мерія Москви на чолі з Юрієм Лужковим активно намагалася застосувати інструменти "м'якої сили". Російська столиця виділяла значні кошти на реставрацію Спаса на Берестові, намагаючись перетворити цей простір на своєрідний культурний анклав та закріпити свою присутність поруч із Києво-Печерською лаврою.

Проте ці спроби привласнити українську історичну спадщину не мали стратегічного успіху. Храм Спаса на Берестові, який пройшов масштабну і фахову реставрацію у 2017 – 2019 роках за підтримки українських меценатів, залишається виключно українським національним надбанням. А порожній саркофаг під його давніми склепіннями сьогодні слугує найкращим пам'ятником російським імперським амбіціям – таким же монументальним ззовні і абсолютно порожнім всередині.