Риби блюють, а дельфін чекає поруч: навіщо він доводить здобич до такого

Ми звикли сприймати дельфінів як доброзичливих, грайливих "янголів океану", чия мордочка ніби застигла у вічній щирій усмішці. Проте дика природа набагато прагматичніша, і за цією оманливою привітністю ховається винахідливий та безжальний мисливець.

Нещодавнє відкриття морських біологів із Австралії буквально підірвало уявлення про звички китоподібних. Вони задокументували перший у світі детально підтверджений випадок відвертого підводного рекету, головним героєм якого став дельфін на прізвисько Баблз, розповідає Eurekalert.

Холоднокровний шантаж замість важкого полювання

Між 2021 і 2025 роками дослідники Університету Саншайн-Кост спостерігали за мілководдям біля острова Леді Елліот на півдні Великого Бар'єрного рифу. Замість того, щоб ганятися за спритною рибою, як це роблять інші афаліни, одинак Баблз вигадав геніальну енергоощадну схему – так званий клептопаразитизм.

Він підпливав до зграй великооких треваллі, методично вибирав із них рибину з найповнішим, роздутим черевцем і починав невпинне, виснажливе переслідування.

Дельфіни – безжальні мисливці / Фото Pixabay

Дельфін буквально "висів на хвості" жертви, атакував її ультразвуковими клацаннями та низькочастотними сигналами, доводячи до стану панічного стресу, поки бідолашна треваллі не відригувала свій щойно з'їдений обід. Щойно здобич опинялася у воді, Баблз спокійно ласував готовими рештками, не витративши сил на повноцінне полювання.

Крах образу "хороших хлопців моря"

Біологи зафіксували щонайменше 11 таких епізодів, що підтверджує: це не випадковість, а свідома й доведена до досконалості мисливська стратегія. Оскільки Баблз полює на самоті, а не в зграї, такий шантаж допомагає йому отримувати калорійну їжу з мінімальними зусиллями, змушуючи інших морських мешканців виконувати за нього всю чорнову роботу.

Науковці підкреслюють, що така поведінка зовсім не робить дельфінів "поганими" – вона лише нагадує, наскільки високим є рівень інтелекту та адаптивності цих хижаків, і наочно розбиває романтизовані міфи про їхню безневинну вдачу.