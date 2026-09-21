У неї дві голови, але одне тіло: як виглядає рідкісна черепаха, яка здивувала навіть ветеринарів

На Кейп-Коді у штаті Массачусетс знайшли крихітну черепаху з двома головами. Дитинча важить лише 5,2 грама і має рідкісну аномалію розвитку – біцефалію.

Для місцевих фахівців така знахідка теж незвична, пише People. За останні п’ять років вони бачили лише два подібні випадки, тому нове дитинча зараз перебуває під особливо пильним наглядом ветеринарів.

Йдеться про діамантоспинну черепаху – вид, який у Массачусетсі має охоронний статус. Дитинча передали до Центру дикої природи Кейп-Коду із заповідника Wellfleet Bay.

Що означає, що черепаха має дві голови?

Біцефалія – це рідкісна аномалія, за якої одна тварина має дві функціональні голови на одному тілі. У таких випадках будова внутрішніх органів може сильно відрізнятися, тому передбачити, як саме розвиватиметься тварина, складно.

Дві голови на одному тілі: дивіться відео, як виглядає чудо-черепаха

На оприлюднених фотографіях видно, що черепаха зовсім крихітна – приблизно завбільшки з два пальці.

Ось і подвійний погляд! Наша ветеринарна команда уважно стежитиме за маленькою водяною черепахою, дізнаючись більше про те, як їхні дві голови та тіла працюють разом,

– повідомили у Центрі дикої природи Кейп-Коду.

Фахівці спостерігатимуть за тим, як дитинча їсть, росте й рухається, а також наскільки узгоджено працюють обидві голови.

За останні п'ять років ми спостерігали лише два інші випадки біцефалії, що робить цей випадок особливо рідкісним для нашої команди,

– зазначили у центрі.

Чи може така черепаха вижити?

Сам факт появи двох голів не дає відповіді на те, наскільки довго тварина зможе жити. У подібних випадках усе залежить від того, які органи є спільними, а які сформувалися окремо, а також від того, чи можуть обидві частини тіла нормально координувати рухи й живлення.

Хоча ми вже стикалися з цим незвичайним станом раніше, кожен випадок дає нам ще одну можливість дізнатися більше про анатомію та фізіологію цих захопливих тварин,

– пояснили у Центрі дикої природи Кейп-Коду.

Поки що команда стежить за основними показниками стану дитинчати. "Наразі наша команда уважно стежить за апетитом, ростом та поведінкою цього малюка – або двох", – додали фахівці.

Чи знаходили двоголових черепах раніше?

Подібний випадок уже фіксували у Массачусетсі в жовтні 2021 року. Тоді до Центру дикої природи Нової Англії потрапила інша діамантоспинна черепаха з двома головами й шістьма ногами. Вона вилупилася з гнізда, яке перебувало під охороною в Барнстейблі.

У тієї тварини поділ між двома частинами тіла був помітнішим, ніж у нинішнього дитинчати. Тварини з цим рідкісним захворюванням не завжди живуть дуже довго або мають гарну якість життя, але ці два випадки дають привід для оптимізму.