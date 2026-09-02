Усі змії починають життя з одного повороту праворуч: чому ембріони закручуються у спіраль

Змії мають незвично довгі тіла серед хребетних, і ця особливість помітна ще до вилуплення. Їхні ембріони не просто ростуть усередині яйця – на ранніх етапах розвитку вони закручуються у характерну правосторонню спіраль.

Міжнародна група дослідників під керівництвом науковців із Канади запропонувала пояснення цього явища. Результати роботи, опубліковані в журналі Current Biology, показують: спіраль виникає не тому, що ембріон активно "обирає" таке положення.

На ранніх стадіях у нього ще немає м’язів для таких рухів. Його тіло скручується через фізичне обмеження, пов’язане з ростом. Дослідники вивчили понад 900 ембріонів 39 видів змій та інших безногих лускатих, пише Science daily. Також вони використали комп’ютерну томографію, щоб побачити внутрішню анатомію ембріонів і зрозуміти, що саме змушує тіло згинатися.

Чому ембріон змії закручується у спіраль?

Ключ до відповіді виявився у співвідношенні росту тіла й кишечника. Тіло ембріона змії швидко видовжується, адже тварина має сформувати характерну для виду витягнуту будову. Кишечник росте повільніше й починає діяти як своєрідний зв’язок, який обмежує подовження тіла.

Старший автор дослідження доктор Тецуто Міяшіта, еволюційний біолог Канадського музею природи, пояснює це просто.Це як коли ви регулюєте довжину ремінця, і довша, згинальна сторона петлі скручується".

Тобто ембріон не скручується довільно. Його тіло росте швидше, ніж внутрішня структура, яка його стримує. Через це воно починає вигинатися і закручуватися всередині яйця. Важливу підказку дала комп’ютерна томографія. Доктор Рауль Діас із Каліфорнійського державного університету в Лос-Анджелесі дослідив ембріони змій і виявив структуру, яку команда раніше не бачила в такому вигляді.

КТ ембріона змії, зроблене Раулем, виявило структуру, яку ми ніколи раніше не бачили – це був стовп кишечника, що простягається крізь спіраль тіла, що згортається, – каже Міяшіта.

За його словами, кишечник був відокремлений від решти тіла й оточений кровоносними судинами, пов’язаними з жовтком. Саме ця анатомічна особливість і дала дослідникам можливий механізм формування спіралі. Міяшіта пояснює, що повільніше зростаюча кишка ніби прив’язує тіло, яке продовжує видовжуватися. Унаслідок цього воно згинається, скручується і поступово формує завиток.

Змії ще в яйці закручуються у спіраль / Фото Unsplash

Напрямок теж не випадковий: жовток розташований ліворуч від ембріона, тому тіло починає згортатися праворуч.

Чому вчені шукали відповідь саме у правому й лівому напрямку?

Ідея дослідження виникла під час карантину через COVID у 2020 році. Тоді Міяшіта працював з дому й шукав тему, яку студенти могли б досліджувати без доступу до лабораторій і музейних колекцій.

Тоді мене осяяла лампочка. Я успадкував від свого наукового керівника цю захопленість асиметрією у тварин. Тож щоразу, коли я бачив зображення зміїних ембріонів у статтях, я задавався питанням, чи вони правші чи ліві у своєму згортанні,

– згадує він.

Після цього Александра Вебер, яка тоді навчалася в Карлтонському університеті, разом із двома студентами бакалаврату з Оттавського університету почала шукати зображення ембріонів змій в опублікованих дослідженнях і музейних базах даних. У результаті команда зібрала зображення понад 900 ембріонів.

Вибірка охопила 39 видів змій та інших безногих лускатих, що дало змогу побачити не окрему випадковість, а чітку закономірність. У перші тижні після відкладання яєць ембріони, якщо дивитися від голови до хвоста, згорталися лише праворуч. На цих стадіях вони ще не могли активно рухатися завдяки м’язам, тому дослідники припустили: напрямок задають не поведінка, а фізичні сили й особливості розвитку.

На цих стадіях ембріони не мають м’язів для руху, тому різні сили змушують їх згортатися праворуч. Але ми не знали, що змушує їх це робити,

– пояснює Вебер.

Чому пізніше частина ембріонів змінює напрямок?

Правостороннє згортання не зберігається в усіх змій до самого вилуплення. У міру розвитку жовток зменшується, в яйці стає більше простору, а м’язи ембріона дозрівають. Тоді він уже може змінювати положення активніше. Через це ближче до вилуплення картина стає іншою.

Частина ембріонів залишається у правосторонній спіралі, а частина відхиляється вліво.

Деякі залишаються в правосторонніх спіралях, але деякі відхиляються вліво. Тож половина цих майже вилуплених ембріонів є правшами, а інша половина – лівшами,

– коментує Вебер.

Це означає, що найперший напрямок скручування задається анатомією та фізичними силами, а не свідомим або активним рухом. Пізніше, коли м’язи вже працюють, ембріон отримує більше свободи для зміни положення.