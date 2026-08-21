На Одещині археологи знайшли поховання з рідкісною збруєю: що воно розповіло про кіммерійців

На півдні Одещини археологи досліджують місце, де люди жили ще кілька тисячоліть до нашої ери. Городище Картал біля села Орлівка знову дало рідкісні знахідки – поховання різних періодів і комплект парадної кінської збруї раннього залізного віку.

Окрему увагу привернуло поховання, яке дослідники попередньо пов'язують із кіммерійською добою. Поруч із кістками людини лежали залишки кінської гарнітури, а біля голови – посудина, яка також могла бути частиною поховального інвентарю, пише Суспільне.

На думку керівника археологічної експедиції Ігоря Бруяка, ця знахідка важлива не лише сама по собі. Вона додає аргументів до версії про тісні контакти кіммерійців із фракійцями, землі яких лежали за Дунаєм.

Що археологи знайшли у городищі Картал?

Картал досліджують уже не перший рік. За словами Ігоря Бруяка, територію використовували в різні епохи – тут виникали поселення, господарські зони, кладовища та могильники.

Могильники, які досліджують археологи / Фото Суспільне Одеса

Люди тут жили, починаючи з епохи енеоліту, тобто приблизно чотири-п'ять тисяч років до нашої ери.

І з того часу періодично тут виникали поселення різних людей, народів і культур, які жили трохи західніше, ближче до Кам'яної гори. А на цій території у них була або господарська периферія, або вони тут облаштовували свої кладовища, могильники,

– розповів Ігор Бруяко.

Цього сезону археологи працювали на двох ділянках. На одній із них, ближче до Кам'яної гори, ще у червні виявили господарські ями, піч, вимощення та поховання.

Поховання, яке виявили археологи у городищі Картал / Фото Суспільне Одеса

Окремою знахідкою стала гарнітура кінської збруї. Від шкіряних елементів майже нічого не залишилося, натомість збереглися бронзові та залізні деталі. Спершу дослідники розчистили й зафіксували збрую, а вже після її вилучення перейшли до самого поховання.

Хоча було ясно, що ця збруя – частина інвентарю, і поховання знаходяться поруч. Були видні кістки. І ось зараз, через кілька днів після того, як було розчищено й вилучено саму збрую, нарешті настала черга самого господаря всього цього майна. Тобто людини, яку поховали і якій поклали ось цю саму кінську збрую,

– зазначив археолог.

Біля голови похованого також знайшли горщик. Дослідники припускають, що після подальшого розчищення можуть з'явитися й інші предмети. Робота з такими похованнями потребує особливої обережності. Найскладніше, за словами Бруяка, розчищати ребра – вони тонкі, часто розшаровуються і погано зберігаються. Швидкість роботи залежить від стану скелета, його положення та досвіду археолога.

Багато чого від вправності залежить, від уміння того, хто розчищає. Я, наприклад, знаю таких віртуозів, у тому числі тих, хто працював у нас, які розчищали якісно і дуже швидко. Але в середньому процедура розчистки займає десь годину-дві,

– пояснив Ігор Бруяко.

Чому знахідка може бути важливою для історії кіммерійців?

Кінську збрую археологи попередньо відносять до кіммерійської доби. Для дослідників це особливо цінно, адже кіммерійців знаємо не лише з археологічних матеріалів, а й зі згадок давньогрецьких авторів.

Ігор Бруяко вважає, що знайдений комплект може бути ще одним підтвердженням реального існування кіммерійського етносу. Водночас окремі риси знахідки вказують на контакти з фракійцями, основні землі яких були розташовані за Дунаєм.

Тут відбулося зіткнення двох цивілізацій, зіткнення творче, не конфліктне, в результаті чого утворився такий симбіоз, відомий під назвою фрако-кіммерійська культура,

– підкреслив керівник експедиції.

Як виглядають розкопки: дивіться відео

Саме тому Картал цікавий не однією конкретною знахідкою. У різних шарах пам'ятки археологи бачать сліди багатьох культур і періодів, які змінювали одна одну або контактували між собою. Дослідження городища планують продовжити й наступного року.

Цей пам'ятник ще приховує в собі дуже багато цікавого, дуже багато сюрпризів. З огляду на це, перспективність досліджень тут не підлягає жодним сумнівам. Ми сподіваємося, що ці дослідження будуть продовжені наступного року,

– резюмував Ігор Бруяко.