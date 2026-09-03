Точка неповернення глобального потепління пройдена: ООН дала шокуючий прогноз про майбутню спеку
Кліматична межа, яку світова спільнота роками намагалася втримати як червону лінію безпеки для планети, найближчими роками буде офіційно перетнута.
За даними нової доповіді Програми ООН з довкілля (UNEP), середня глобальна температура неминуче подолає критичну позначку у 1,5°C. Тепер головне завдання людства – зробити цей небезпечний пік якомога коротшим і нижчим, перш ніж планетарний перегрів завдасть непоправних збитків світовій економіці, екосистемам та життю людей, розповідає Euronews.
Неминучий пік: від 1,8°C до небезпечних 2,5°C
Нинішній рівень шкідливих викидів не залишає шансів утримати стабільну планку. За найсприятливішого розвитку подій температура підніметься до пікових 1,8°C, після чого поступово почне спадати завдяки глобальним зусиллям. Проте песимістичні сценарії значно тривожніші: якщо викиди залишатимуться на теперішньому рівні, світ ризикує зіткнутися з потеплінням на 2,3 – 2,5°C.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав скоротити часовий проміжок цього перегріву до мінімуму. При цьому фахівці окремо підкреслюють: новітні технології виловлювання вуглецю з атмосфери корисні, але вони не замінять реального зменшення промислових викидів.
Спека може накрити всю планету / Фото Pixabay
Апетит штучного інтелекту проти зеленої енергетики
Паралельний звіт Energy Transitions Commission виявив неочевидну перешкоду на шляху порятунку клімату: відновлювана енергетика просто не встигає за шаленим зростанням світового споживання струму.
Попри те, що щороку в альтернативну генерацію вкладають астрономічні 1,9 трильйона євро:
- нові зелені станції покривають лише 40% загального зростання попиту;
- гігантське додаткове навантаження на мережі створює масове кондиціонування через аномальну літню спеку;
- справжнім "пожирачем" енергії стали дата-центри, що обслуговують штучний інтелект: у 2025 році споживання серверів стрибнуло на 17%, і до 2030 року цей обсяг подвоїться;
- застарілі електромережі не дають змоги під'єднати нові потужності – у Європі в черзі зависли 375 ГВт сонячних і вітрових станцій, а в США – рекордні 2300 ГВт.
Рятівний важіль – швидкий удар по метану
Ключовим короткостроковим рішенням кліматологи називають термінову боротьбу з метаном. Цей газ відповідальний за приблизно 0,5°C загального потепління, але розпадається в повітрі значно швидше, ніж діоксид вуглецю.
Ліквідація витоків метану на нафтогазових родовищах, переробка харчових залишків і модернізація сміттєзвалищ здатні дати швидкий охолоджувальний ефект. Водночас світу необхідно наростити частку відновлюваної електрики з 34% до 60 – 70% уже до 2030 року та форсувати перехід на чисту енергію в металургії, опаленні й транспорті.