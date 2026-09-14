Закамʼяніла сенсація: як одне перо розповіло, як птахи пережили динозаврів після удару астероїда

Близько 66 мільйонів років тому падіння гігантського астероїда стерло з лиця Землі панівних володарів планети – величних динозаврів. Тоді ж загинула й переважна більшість пернатих істот того часу.

Вижити в глобальній катастрофі вдалося лише крихітній гілці під назвою Neornithes, від якої походять абсолютно всі сучасні птахи нашої планети. Нарешті стало зрозуміло, як саме ця група зуміла пережити ядерну зиму крейдяного періоду, розповідає The Independent.

Розгадка ховалася в найнесподіванішому місці – у шматку скам’янілого посліду хижого динозавра, який зберіг ідеальний зразок стародавнього пір'я. Неймовірну знахідку зробили у знаменитій формації Гелл-Крік у штаті Монтана.

Дослідник Девід ДеМар-молодший випадково натрапив на червонувато-коричневий камінь розміром із половинку м’яча для гольфу – типовий копроліт, тобто скам'янілі екскременти. Оглянувши знахідку крізь лупу, вчений не повірив очам: на поверхні чітко проступала найтонша структура пташиного пера.

Перо, яке допомогло розгадати таємницю / Фото Музею Філда (Чикаго)

Подальша комп’ютерна томографія показала цілу скарбницю. Усередині збереглися кістки ніг стародавнього водоплавного птаха з групи гесперорнітіформів, лусочки панцирної риби гар та кілька бездоганно законсервованих пір’їн.

Раніше вважалося, що птахи Neornithes вижили завдяки життю біля водойм, які захистили їх від випаленого апокаліпсису. Проте гесперорнітіформи теж жили біля води та пірнали за рибою, але повністю зникли разом із тиранозаврами.

Дослідження структури знайденого пера підтвердило революційну теорію: секрет крився в особливості термоізоляції та механізмі линьки. Птахи-невдахи крейдяного періоду поєднували сучасне водонепроникне пір'я з примітивним, пухнастим динозавровим покривом і скидали його надто різко, залишаючись абсолютно беззахисними перед катастрофічним похолоданням після удару астероїда.