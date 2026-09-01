Таємниця "Ілівського городища": на Львівщині вчені натрапили на невідому середньовічну споруду

Давньослов’янські святилища століттями приховують таємниці. Але сучасні розкопки здатні повністю переписати усталені версії істориків.

Під час масштабних досліджень на території пам’ятки "Ілівське городище-святилище", що в селі Ілів Стрийського району на Львівщині, науковці розкрили унікальну споруду, яку довгий час вважали давнім язичницьким капищем для поклоніння божествам. Проте нові знахідки показали: призначення об'єкта було зовсім іншим, розповіли у ЛОР.

Що виявили під товщею ґрунту

Дослідження пам'ятки тривають із 2023 року спільними силами заповідника "Стільське городище" та Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України під керівництвом історика Андрія Гавінського. Цього сезону археологам вдалося повністю звільнити стародавню споруду від метрового насипу ґрунту.

Дослідження обʼєкта / Фото ЛОР

Перед науковцями постала масивна кам'яна П-подібна конструкція розміром 7 на 3,5 – 4 метри, яка прилягала безпосередньо до оборонного валу. Всередині кам'яного цоколя зафіксували залишки сильно обпалених колод і дощок, що свідчить про масштабну пожежу в минулому.

Загадка стародавнього городища

Усередині заповнення дослідники натрапили на артефакти одразу двох епох – періоду енеоліту (мідно-кам'яного віку) та часів княжої доби. Зібрані докази вказують на те, що замість місця для жертвоприношень та ідолів тут стояла міцна середньовічна дерев'яна вежа на кам'яному фундаменті, яка виконувала сторожову або оборонну роль у структурі всього комплексу.

Саме Ілівське городище-святилище датується VIII – X століттями (із першими слідами поселень ще у II – V століттях), тож нові деталі допоможуть науковцям точно відтворити, як насправді жили та боронили свої землі предки на землях Галичини.