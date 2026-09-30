Тут Александр Македонський міг сидіти на уроках Арістотеля: археологи розкопали його школу

До того як Александр Македонський почав походи, які змінили карту античного світу, він був підлітком, якого батько віддав на навчання одному з найвідоміших філософів в історії. Арістотель навчав майбутнього царя у Мієзі – і тепер археологи дедалі краще розуміють, який вигляд могло мати це місце.

Поблизу сучасної Науси на півночі Греції дослідники розкопують величезний комплекс середини IV століття до нашої ери. Тут уже знайшли приміщення для навчання з кам'яними лавами, палестру для фізичних вправ, стадіон, довгий критий портик і навіть зали, де молоді македоняни могли разом бенкетувати, пише Сulture.

Грецьке Міністерство культури називає комплекс Царським гімнасієм Мієзи. Нові археологічні дані, за словами відомства, посилюють його ідентифікацію з гімнасієм, де Арістотель навчав юного Александра та інших представників македонської царської еліти. Це особливо цікаво тому, що про навчання Александра у Мієзі люди знали майже дві тисячі років із письмових джерел. Тепер поруч із текстами античних авторів з'являються стіни, підлоги, лави й навіть писальні інструменти людей, які жили у той самий час.

Що знайшли у місці, де міг навчатися Александр Македонський?

Розкопки комплексу в нинішньому форматі розпочали у 2024 році під керівництвом археологині Ангелікі Коттаріді. Територія дослідження займає близько трьох гектарів, а сам гімнасій датують серединою IV століття до нашої ери – періодом правління батька Александра, Філіппа II. Особливо важливою стала східна частина комплексу, де археологи досліджують так званий "Дідаскаліон" – навчальну зону. Саме там вдалося визначити приміщення, які інтерпретують як лекційні або навчальні зали з кам'яними лавами.

Вчені знайшли школу Александра Македонського / Фото Unsplash

Є й значно дрібніша знахідка, яка робить всю історію майже побутовою. У комплексі виявили чотири стилуси – інструменти, якими писали на вкритих воском табличках. Міністерство культури Греції раніше назвало їх стилусами, якими могли користуватися учні Арістотеля під час навчальних вправ. Це не означає, що археологи можуть визначити, кому саме належав кожен предмет, але вони походять із середовища царського гімнасію того часу.

Гімнасій був значно більшим за сучасне уявлення про школу. Освіта молодих македонських аристократів поєднувала інтелектуальну підготовку з фізичними вправами та військовим навчанням. Археологи знайшли тут палестру, стадіон, портики й так званий ксистос – криту галерею для тренувань завдовжки близько 200 метрів.

Молоді представники впливових македонських родин у цьому гімнасії не лише займалися фізичною підготовкою, а й опановували військову справу. Ще одна знахідка показує, що життя майбутньої еліти не обмежувалося лекціями й тренуваннями.

У "Дідаскаліоні" археологи відкрили комплекс площею понад 160 квадратних метрів із центральним передпокоєм і двома андронами – залами для бенкетів та симпосіїв. В обох приміщеннях збереглися мозаїчні підлоги й підвищення для клін – лож, на яких чоловіки лежали під час трапези. У кожному андроні було місце для десяти таких лож, тобто два приміщення могли одночасно прийняти щонайменше 20 учасників, пише Міністерство культури Греції. Якість мозаїк привернула особливу увагу дослідників: за технікою вони дуже схожі на підлоги царського палацу в Егах. Це ще одна деталь, яка підкреслює зв'язок комплексу з македонською царською елітою.

Звідки відомо, що Арістотель справді навчав Александра саме у Мієзі?

Про Мієзу як місце навчання Александра повідомляє ще Плутарх у "Житті Александра". За його словами, Філіпп II не хотів доручати освіту сина звичайним учителям і запросив Арістотеля. Для занять цар виділив місце біля святилища німф поблизу Мієзи. Плутарх навіть писав, що за його часів там показували кам'яні сидіння Арістотеля та тінисті алеї, якими той ходив. Арістотель прибув навчати Александра приблизно у 343 році до нашої ери, коли майбутньому завойовнику було близько 13 років.

Разом із ним навчалися інші юнаки з найвпливовіших македонських родин – люди, частина яких пізніше вирушила з Александром у його походи. Саме тут залишається важливий археологічний нюанс. Античні тексти добре пов'язують Мієзу з Арістотелем та Александром, але немає знайденого напису, який прямо називав би розкопані нині приміщення "школою Александра".

Натомість збігається ціла сукупність ознак: датування часом Філіппа II, величезний масштаб комплексу, його функція як місця навчання молодої македонської еліти, близькість до відомого з джерел місця школи Арістотеля та архітектурні паралелі з царськими спорудами в Егах.