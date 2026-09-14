Чоловік заліз у величезний глечик, рятуючись від нападу: він залишився там на 1600 років

Антична драма, яка за своєю напругою затьмарює голлівудські блокбастери, розкрилася під час розкопок у Болгарії. В руїнах давньоримської колонії Деултум, неподалік сучасного Бургаса, археологи натрапили на знахідку, від якої холоне кров.

На дні гігантського керамічного глечика вчені знайли повний людський скелет. Молодий чоловік загинув близько 1600 років тому, стискаючи між колінами бойовий залізний ніж, поки його місто спалювали дотла, розповідає Live science.

Трагедія розгорнулася приблизно у 400 році нашої ери, коли римські провінції захлинались у кривавих набігах готів і гунів. Під час раптового штурму містяни в паніці заганяли худобу за міські мури, гублячи під ногами бронзові монети.

Юнак, чиє ім'я стерлося з віків, сховався у фортифікаційній вежі біля західних воріт фортеці. Коли полум'я охопило перекриття, він стрибнув у порожній доліум – велетенську метрову судину для вина чи олії, яка здавалася надійним кам'яним сховищем. З собою він узяв лише зброю: один клинок застромив за пояс, а інший міцно тримав напоготові, готуючись захищати життя, якщо вороги зазирнуть усередину.

Останній сховок від нападу / Фото Archaeologia Bulgarica

Проте залізний глечик перетворився на смертельну пастку. Навколо вирувало справжнє пекло: плавилося скло, обвалювалася розпечена черепиця, а стіни вкривалися чорною кіптявою.

Оскільки попіл зафіксований навіть під скелетом, археологи припускають, що хлопець ховався вже в задимленому приміщенні та, найімовірніше, швидко задихнувся чадним газом. Положення його кісток нагадує позу сплячої людини – він навіть не намагався видертися нагору.

Найбільш щемлива деталь відкрилася під час аналізу будівельних шарів. Коли нападники відступили, вцілілі мешканці повернулися відбудовувати місто. Вони просто зрівняли згарище з землею, засипали руїни будівельним сміттям і поклали нову кам’яну підлогу поверх вежі, навіть не підозрюючи, що прямо під їхніми ногами у винній посудині навіки спочив їхній юний захисник. Тіло пролежало в небутті понад шістнадцять століть, доки дослідники не підняли шар пилу, щоб повернути світові забуту історію останнього бою.