Тисяча сов окупувала містечко в Сербії: людям доводиться шепотіти, щоб не спричинити катастрофу

Уявіть собі звичайну міську площу в Європі: затишні кав'ярні, бруківка, ліхтарі. Майже ідилічна картина, якби не сотні поглядів бурштинових очей, які дивляться на вас просто звідусюди.

Крихітне сербське містечко Кікінда біля румунського кордону щозими переживає справжнє містичне перевтілення. Замість голубів чи ворон тут панують безшумні пернаті кілери, розповідає Discover wildlife.

На клаптику землі в самому серці міста збирається найбільший у світі дикий "парламент" вухатих сов. Понад 850 смертоносних мисливців окупують ялини, каштани та паркові алеї, перетворюючи центр міста на декорацію до темного фентезі.

У дикій природі побачити вухату сову – неймовірна удача. Це потайливі лісові примари, які ховаються в глухих хащах. Але на півночі Сербії закони природи зламалися: понад 35 тисяч цих хижаків щозими злітаються ближче до людських осель.

Сотні сов окупували Кікінду: дивіться відео

Причина проста й водночас жорстока: навколишні поля абсолютно "голі", дерева там вирубані, а після збору врожаю на ріллі кишать мільйони жирних гризунів. Міські парки та сквери Кікінди виявилися ідеальним оазисом – теплим, захищеним від вітру форпостом, куди не дістануться великі хижаки.

Удень місто занурюється в напружений дзен: птахи куняють просто над головами перехожих, буквально обліплюючи гілки десятками на кожному дереві. Проте щойно сонце торкається горизонту, спокій "вибухає". Понад вісім сотень хижаків розправляють крила з розмахом під метр, кружляють над дахами будинків і зриваються в нічне небо. На швидкості до 80 км/год ці безшумні вбивці, здатні засікти шурхіт миші за півтора кілометра, летять влаштовувати кривавий бенкет на фермерських угіддях, очищаючи поля від тонни шкідників щоночі.

Ще кілька десятиліть тому місцеві жителі жахалися такого сусідства. Ухання в темряві вважали провісником смерті, а птахів нещадно цькували. Ситуацію змінив сербський орнітолог Мілан Ружич, який довів селянам: сови – найкращий безкоштовний захист урожаю, який береже тонни зерна краще за будь-яку отруту.

Сьогодні Кікінда не просто пишається крилатими сусідами – місто буквально фанатіє від них. Кожного листопада тут влаштовують гучний Місяць сов, на який з'їжджаються туристи з усієї планети, а сувенірні крамниці завалені совиним мерчем.