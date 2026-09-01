Школярі приїхали на безлюдний острів і знайшли те, що пролежало під землею близько 1000 років

Група учнів та викладачів престижної приватної школи Гордонстоун, у якій свого часу здобував освіту король Великої Британії Чарльз III, зробила вагоме історичне відкриття. Під час польової археологічної експедиції на безлюдному острові Свона, що входить до складу Оркнейського архіпелагу, підлітки натрапили на фундамент стародавньої споруди.

Науковці ідентифікували її як ранньосередньовічну церкву вікінгів X–XI століть. Це важлива знахідка, дослідження якої може дати багато інформації, розповідає Independent.

Експедиція на край землі

Острів Свона розташований приблизно за 11 кілометрів на північ від узбережжя Шотландії. Сьогодні тут немає постійного населення – єдиними мешканцями клаптика суші залишається здичавіле стадо великої рогатої худоби.

Десятеро учнів провели на острові шість днів у спартанських умовах: команда оселилася в покинутому кам'яному котеджі, де ніхто не жив уже майже століття. На острові повністю відсутня електрика, питну воду доводилося вручну качати зі старовинної кам'яної криниці, а посуд мили безпосередньо у морській воді на узбережжі.

Археологічна знахідка школярів / Фото Gordonstoun/PA ​​Wire

Поїздку організував шкільний наставник Ден Маклін спільно з експертами Оркнейського дослідницького центру археології (Orca).

Як знайшли тисячолітній вівтар

Єдиною підказкою для дослідників була стара карта місцевості, де збереглася згадка про напівзруйновану локацію під назвою "Подвійна церква". Довгий час вважалося, що наявні кам'яні стіни належать звичайній господарській споруді пізніших століть, яку місцеві фермери багато разів перебудовували.

Ситуація змінилася, коли підлітки разом із фахівцями заклали перший пробний шурф і розчистили шар ґрунту та бур'янів. Під новішою кладкою вони виявили кам'яну сходинку, яка вела безпосередньо до первісного вівтаря.

Скандинавське походження каплиці підтверджує низка характерних ознак: її стіни зведені з масивного дикого каменю методом сухої кладки без використання глиняного чи вапняного розчину, що було типовим для скандинавських будівельників, а планування й орієнтація фундаменту повністю збігаються з іншими відомими церквами епохи вікінгів. Крім того, на це вказує навколишній оборонний ландшафт – поруч зі спорудою збереглися кам'яні насипи та захисна стіна, яка надійно перекривала прямий доступ до місця висадки на берег.

Новий погляд на історію Оркнеїв

Окрім розкопок самої каплиці, студенти дослідили круглий рів неподалік – імовірно, місце сигнального маяка вікінгів, який попереджав про наближення ворожих драккарів, а також зафіксували сліди доісторичного поселення в глибині острова.

Керівник проєкту від організації Orca Пол Кларк підкреслив, що до цього літа острів Свона майже не вивчався професійними істориками. Наразі всі взяті на місці органічні та ґрунтові проби передані до лабораторії. Радіовуглецеве датування допоможе встановити точний вік каплиці та детально реконструювати релігійне життя вікінгів на півночі Шотландії.