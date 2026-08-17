Куди летять лелеки з України: чому їхня далека дорога стає боротьбою за життя

Наприкінці літа небо над Україною змінюється. Лелеки, які ще недавно стояли у гніздах або ходили полями в пошуках поживи, раптом починають збиратися у великі зграї. Для людей це один із найпомітніших знаків, що тепла пора закінчується.

Порожні гнізда після їхнього відльоту завжди виглядають трохи сумно. Для самих птахів це не прощання, а частина давнього маршруту, який повторюється з року в рік. Вони летять туди, де зможуть пережити холод і знайти достатньо корму, інформує 24 Канал.

Перші ключі перелітних птахів можна побачити ще наприкінці літа. Останні відлітають до кінця жовтня, лелеки вирушають у дорогу, яка може тривати тижнями й простягатися на тисячі кілометрів.

Як працює біологічний годинник у лелек?

Лелеки не чекають календарної осені так, як це роблять люди. Їхній ритм запускають природні сигнали – передусім скорочення світлового дня і зміна умов довкола. Коли дні стають коротшими, а їжі в полях, на луках і біля водойм меншає, птахи поступово готуються до відльоту.

Як лелеки відлітають у вирій: дивіться відео

Для них головне не сам холод, а можливість знайти поживу. Якщо корму стає замало, залишатися небезпечно. У таких моментах спрацьовує те, що можна назвати пам’яттю поколінь, пише Еj.

Птахи ніби "знають", куди потрібно рухатися, де можна перепочити й де буде більше шансів пережити зиму. Їхній маршрут не вигаданий – він передається як частина природного ритму виду. Саме тому лелеки збираються не хаотично. Великі зграї, які люди бачать перед відльотом, – це підготовка до довгої дороги, де важливі не лише сила птаха, а й погода, вітер і місця для зупинок.

Як і скільки триває переліт?

Дорога може тривати від кількох тижнів до місяця. Усе залежить від маршруту, погоди й того, чи допомагає птахам попутний вітер. Якщо вітер сприятливий, переліт може скоротитися. Якщо ні – шлях стає важчим і довшим. Птахам потрібно не лише летіти, а й знаходити безпечні місця для перепочинку та харчування.

Одне з таких місць – національний парк Маніас у Туреччині. Його називають справжнім пташиним раєм. Тут, на озері, перелітні птахи зупиняються перед дальшою дорогою, відновлюють сили й продовжують шлях. У період міграції сюди прилітають птахи з різних країн. На озері можна побачити близько 300 видів, і це повторюється щороку. Саме тому Маніас приваблює не лише науковців і орнітологів, а й туристів, які приїжджають подивитися на це природне видовище. Щоб не лякати птахів, спостерігати за ними дозволяють лише зі спеціальної вежі. Озеро має заповідний статус із 1959 року, адже для перелітних птахів такі місця можуть бути питанням виживання.

Як виглядають "теплі краї": дивіться відео

Куди вони летять і що там роблять?

Під час міграції частина птахів прямує на схід, у напрямку Індії, а частина – на захід, до Африки. Для українських лелек така дорога означає довгий шлях через кілька країн і природних зон, де потрібно знайти їжу, уникнути небезпек і дістатися місця зимівлі. У тепліших регіонах вони не "відпочивають" у людському розумінні.

Вони просто живуть там, де є корм і немає зимових умов, які ускладнюють виживання. Головне завдання – пережити холодний сезон і зберегти сили для повернення. Міграція має високу ціну, за словами фахівців, пережити її вдається не всім птахам. Частина гине в дорозі – через виснаження, погодні умови, нестачу безпечних місць для зупинки або через людей. В окремих країнах перелітні птахи досі стають здобиччю браконьєрів. Навесні лелеки знову повертаються. Гнізда, які всю зиму здавалися порожніми й покинутими, оживають. І тоді стає видно, що їхній осінній відліт – не кінець історії, а лише половина великого кола.