Схожі як дві краплі води: як можна відрізнити видру від норки і до чого тут континенти

Через гнучке видовжене тіло, короткі лапи та любов до водойм євразійську видру та інвазивну американську норку часто плутають. Але насправді відрізнити їх не так вже й важко!

Попри зовнішню подібність і належність до родини куницевих, ці два напівводні хижаки мають суттєві відмінності в анатомії, габаритах та поведінці, розповідає Discover wildlife.

Розміри та статура

Видра значно більша, її вага зазвичай коливається від 7 до 12 кілограмів (іноді більше), а довжина тіла дорослої особини з хвостом сягає понад метр. А от норка розміром із домашнього тхора, важить лише близько 1 – 1,5 кілограма при довжині тіла у 30 – 45 сантиметрів.

Елегантна видра у воді: дивіться відео

Зовнішній вигляд і забарвлення

Морда та ніс

У видри ніс плоский і закруглений, морда ширша, тоді як у норки мордочка загострена й вузька.

Хутро

Видра зазвичай блідо-коричнева зі світлим, кремово-білим горлом і підборіддям. Норка має значно темніше, темно-шоколадне або майже чорне забарвлення, іноді з невеликою білою міткою виключно на нижній губі чи підборідді.

Хвіст

У видри він м'язистий, товстий біля основи й поступово звужується до кінчика, вкритий коротким гладким волоссям. Хвіст норки рівномірний по довжині й у сухому стані виглядає досить пухнастим.

Як вони поводяться на воді

Видра плаває глибоко, над поверхнею видно здебільшого лише голову та частину спини. Розсікаючи воду широкою головою, вона залишає за собою широку дугоподібну хвилю у формі літери U. Норка тримається вище на воді, тому над гладдю часто помітно майже всю лінію спини. Її вузька морда формує гостру хвилю у формі літери V.

Сліди на березі та поведінка

Видра значно обережніша, веде переважно сутінковий і нічний спосіб життя, а ширина її відбитка лапи перевищує 2 сантиметри. Її послід містить переважно риб'ячу луску та кістки й має специфічний, нерізкий мускусно-рибний запах.

Норка набагато зухваліша, її нерідко можна помітити посеред білого дня, а відбитки лап дрібні – близько 1 сантиметра завширшки. Послід норки чорний, містить пір'я, шерсть гризунів і дрібні кістки та має вкрай різкий і неприємний запах.